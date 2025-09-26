סקר שערך מכון "לזר" עבור העיתון "מעריב" מעלה כי מפלגת הליכוד מתחזקת במנדט ומפלגתו של יועז הנדל משיגה ארבעה מנדטים בלבד ומורידה מתחת לאחוז החסימה את מפלגת כחול-לבן של בני גנץ.

לפני כחודש עמדה מפלגת המילואימניקים של הנדל בסקרים על כשמונה מנדטים אך נראה שהיא מתקשה לשחזר את ההישג.

על פי הנתונים מפלגת הליכוד זוכה ב-26 מנדטים, מפלגתו של נפתלי בנט ב-20 והדמוקרטים ב-12.

ישראל ביתנו מקבלת 9 מנדטים, מפלגתו של גדי איזנקוט 9, ש"ס 8, יש עתיד 8, עוצמה יהודית 7, יהדות התורה 7, רע"מ 5, חד"ש-תע"ל 5 ומפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל 4.

מפלגות כחול לבן, הציונות הדתית ובל"ד אינן עוברות את אחוז החסימה.