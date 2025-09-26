בני גנץ
בני גנץצילום: יונתן זינדל, פלאש 90

סקר שערך מכון "לזר" עבור העיתון "מעריב" מעלה כי מפלגת הליכוד מתחזקת במנדט ומפלגתו של יועז הנדל משיגה ארבעה מנדטים בלבד ומורידה מתחת לאחוז החסימה את מפלגת כחול-לבן של בני גנץ.

לפני כחודש עמדה מפלגת המילואימניקים של הנדל בסקרים על כשמונה מנדטים אך נראה שהיא מתקשה לשחזר את ההישג.

על פי הנתונים מפלגת הליכוד זוכה ב-26 מנדטים, מפלגתו של נפתלי בנט ב-20 והדמוקרטים ב-12.

ישראל ביתנו מקבלת 9 מנדטים, מפלגתו של גדי איזנקוט 9, ש"ס 8, יש עתיד 8, עוצמה יהודית 7, יהדות התורה 7, רע"מ 5, חד"ש-תע"ל 5 ומפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל 4.

מפלגות כחול לבן, הציונות הדתית ובל"ד אינן עוברות את אחוז החסימה.