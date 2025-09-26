טראמפ: לא אתן לישראל לספח את הגדה המערבית הבית הלבן

ראש מועצת שומרון יוסי דגן קורא הבוקר (שישי) לראש הממשלה בנימין נתניהו להחיל ריבונות ביהודה ושומרון, חרף דברי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לפיהם אין לקדם את המהלך.

"התיאום בין נתניהו, דרמר וטראמפ מעולם לא היה הדוק יותר - וגם אמש עם קושנר וויטקוף. הכדור תמיד בידי נתניהו - במיוחד הבוקר עליו לומר לטראמפ: לא נגיע ל-7 באוקטובר שוב - אני מחיל ריבונות", הצהיר דגן.

הוא הדגיש כי ממשל אמריקני אוהד אינו מחליף הכרעה ישראלית. "ממשל אמריקני אוהד זה לא ממשל שמחיל ריבונות או בונה במקומנו, זה ממשל שאפשר לנהל איתו הסכמות ואפשר לנהל איתו מחלוקות".

לדבריו, לאחר המתקפה הרצחנית של חמאס, "הציבור בישראל לא יוותר אחרי ה-7.10 על הביטחון שלו: רק ריבונות על כל המרחבים הפתוחים והישובים תמנע מדינת טרור בלב הארץ".

"האחריות על נתניהו. הוא ראש הממשלה, אותו בחרנו - והוא צריך להכריז באו"ם: זו הארץ שלנו, אני עושה מה שקריטי להמשך קיומה של ישראל אחרי ה-7.10 ומחיל ריבונות מלאה ביהודה ושומרון. רוב העם מצפה לזה, רוב העם לא יוותר בזה".

לדברי דגן, קידום החלטה ממשלתית בנושא הוא המענה הנדרש מול הלחצים והעמדות הבינלאומיות, והוא קרא להציב את הריבונות במרכז העשייה המדינית והציבורית בעת הנוכחית.