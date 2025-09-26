יממה אחרי חשיפת פרשת הריגול, פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביבף כתב אישום נגד יעקב פרל (49), אזרח ארצות הברית בעל דרכון ישראלי, בחשד שביצע שורת פעולות עבור גורמי מודיעין איראניים במטרה לפגוע בביטחון המדינה.

על פי הנטען, בין מעשיו תיעד את מקום מגוריו של הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי ותיאר את סידורי האבטחה בסמוך לביתו של השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר.

לפי כתב האישום, פרל התגורר בשנים האחרונות במרוקו והזדהה עם חסידות סאטמר, מתוך תפיסה כי קיומה של מדינת ישראל מנוגד לעקרונות הדת ומהווה "חילול השם". בשל כך, בשנים 2023-2024 יצר קשר באמצעות טלגרם עם גורמים איראניים, עד שגויס בידי סוכן חוץ מטעם איראן שהבטיח לו תשלום חודשי וניהל עמו קשר רציף.

הפרקליטות טוענת כי הנאשם ניסה לגייס שותפים שיפעלו בישראל עבור איראן, וכשכשל - חידש את דרכונו הישראלי ונכנס לישראל כדי לבצע משימות איסוף.

בין היתר, כך נטען, צילם את בית הרמטכ"ל לשעבר, תיעד את פריסת האבטחה סביב בית השר בן גביר, אסף מידע על אנשים וגורמים שונים, ואף התבקש לברר פרטים על פעילות של ארגון הפועל להעלאת יהודים להר הבית. בתמורה קיבל לפחות 15 אלף דולר שהועברו לארנק דיגיטלי.

במקביל לכתב האישום הוגשה בקשה למעצר עד תום ההליכים. בבקשה נכתב כי הנאשם הוא שיזם את הפנייה לאיראנים ופעל בעקביות לשכנעם לגייסו, ולאורך התקופה לא רק מילא הוראות אלא גם ייעץ כיצד לבצע את המשימות "על הצד הטוב ביותר". עוד נטען כי פרל הביע גאווה במעשיו והצהיר כי בכוונתו להמשיך בפעילותו גם מן הכלא, לרבות ניסיון לגיוס נוספים.

כתב האישום מייחס לפרל עבירות של סיוע לאויב בזמן מלחמה, מסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ומסירת ידיעה לאויב העלולה להיות לתועלתו.

הפרקליטות מבקשת להותירו במעצר עד תום ההליכים לנוכח "מסוכנותו הנטענת והמשך כוונתו לפעול נגד ביטחון ישראל".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב בשיחה עם ערוץ 7 להגשת כתב האישום נגד יעקב פרל. "אני מודה לשירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל, יחידת מגן, מודיעין שב"ס וכלל גופי הביטחון שמגנים עליי ועל משפחתי 24/7. מאז שנכנסתי לתפקיד השר לביטחון לאומי, אירגוני הטרור ניסו מספר פעמים לחסל אותי, את רעייתי ואת ילדיי. לא סתם האיראנים מסמנים אותי כמטרה, השינויים שעשינו במשרד לביטחון לאומי, מפחידים אותם.

אני אומר בצורה ברורה: שום ניסיון כזה או אחר יעצור אותי מלהמשיך את רפורמת הנשקים, החמרת התנאים למחבלים בבלי הכלא על פי החוק, חימוש כיתות הכוננות, הריסות הבתים הבלתי חוקיים בנגב ובצפון והחזרת המשילות לכל חלקי המדינה", דברי בן גביר.