טוני בלייר עשוי לעמוד בראש גוף בינלאומי שינהל את רצועת עזה בתקופת המעבר שלאחר סיום המלחמה, כך דיווח העיתון האמריקני "פייננשל טיימס".

על פי הדיווח, המהלך נבחן במסגרת תוכניתו של הנשיא דונלד טראמפ לסיום המלחמה, שתידון בפגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ביום שני.

הגורמים המעורים בפרטי התוכנית מציינים כי הנטייה היא למנות את בלייר לתפקיד מפתח בשל ניסיונו הדיפלומטי בזירה האזורית.

עוד דווח כי הגוף המתהווה יפעל כמועצה מפקחת על הנעשה בעזה לאחר הלחימה ויישא את השם "הרשות הבין-לאומית לעזה". תפקידו יהיה לתאם את הסידורים האזרחיים והביטחוניים ב"יום שאחרי", עד לגיבוש מסגרת יציבה לניהול הרצועה ללא שלטון חמאס. במהלך החודשים האחרונים גברה מעורבותו של בלייר במגעים הבינלאומיים לסיום הלחימה.

בסוף אוגוסט השתתף בלייר בפגישה שזימן הנשיא טראמפ ושהוקדשה למתווים לעזה ביום שאחרי. בפגישה נטלו חלק גם השליח המיוחד סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר. השלושה הובילו עבודת מטה לקידום מתווה סדור שיתבסס על שלבים מדורגים לייצוב הזירה.