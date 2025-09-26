אייל גלמן לקראת מעמד הסליחות במערת המכפלה צילום: באדיבות המצלם

עיר האבות חברון לובשת בימים אלו אווירת קודש והופכת למוקד הסליחות של עם ישראל. ראש המועצה המקומית חברון, אייל גלמן, מזמין את הציבור הרחב להשתתף בערבי הסליחות המתקיימים מדי ערב במערת המכפלה, כשהעיר כולה מתמלאת באלפי יהודים המבקשים לעורר רחמי שמיים בצמידות ליום הכיפורים.

“אין מקום מיוחד ומרגש יותר מאשר מערת המכפלה להתחבר לשורשינו - לאבות ולאימהות - דווקא בימים אלו של חשבון נפש והתחדשות רוחנית,” אומר גלמן.

לצד מעמדי הסליחות ניתן לשלב סיורים מיוחדים באתרים ההיסטוריים של חברון, כולל ביקור בבתים החדשים שנגאלו בעיר.

אירוע התעוררות בחברון צילום: באדיבות המצלם

במסגרת אירועי הסליחות יתקיימו שני מעמדים מרכזיים:

ביום ראשון, אירוע הסליחות המרכזי לנשים, ביוזמת עמותת מחדשי היישוב היהודי בחברון. במעמד תשתתפנה הרבנית ימימה מזרחי והזמרת רוחמה בן-יוסף, יחד עם נשים גיבורות ומיוחדות. האירוע צפוי למשוך אלפי נשים מכל רחבי הארץ.

ביום שני יתקיים המעמד המרכזי של הסליחות מיסודו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל, בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל, הרב שמואל אליהו, הרב אברהם יצחק שוורץ, הרב יצחק ברדא, ח"כים, שרים ואישי ציבור.

לפני התפילה תתקיים התוועדות מיוחדת בהשתתפות הרב שמואל אליהו בניגון ושירה עם הרב הלל פלאי וביני לנדאו.

אולם יצחק שסגור ברוב ימות השנה יהיה פתוח ביום שני בזמן מעמד הסליחות.

“חברון בימים אלה היא הלב הפועם של עם ישראל. לקראת יום הכיפורים, הזכות להתפלל כאן, סמוך לאברהם, יצחק ויעקב ולשרה, רבקה, רחל ולאה, היא חוויה עוצמתית המחברת כל יהודי לשורשיו", מסכם גלמן.