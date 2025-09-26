איגוד השידור האירופי הודיע כי בשל מחלוקות כבדות סביב השתתפות ישראל באירוויזיון, תיערך הצבעה מקוונת מיוחדת של האסיפה הכללית בתחילת נובמבר על השתתפותה בתחרות 2026.

ב-ynet פורסם כי בתחילה טענו בתאגיד כי להדחת ישראל יידרש רוב של 75% מהמדינות המצביעות, אך איגוד השידור האירופי הבהיר כי נדרש רק רוב רגיל כדי להותירה מחוץ לתחרות השנה הבאה.

במצב שבו צפויות להצביע כ-68 מדינות, רוב רגיל משמעו צורך בתמיכת לפחות 35 מהן - יעד גבוה בהרבה מהערכת התאגיד, שלפיה גיוס 18 מדינות היה אפשרי אם היה נדרש רוב מיוחד של 75%. המשמעות המעשית: מלאכת השכנוע של צפויה להיות מורכבת יותר.

האיגוד טען כי מינה מפקח מיוחד שיוביל את הדיון בשאלת השתתפות ישראל אך סירב להתייחס לשאלה מדוע אותו מפקח לא שוחח כלל עם גורמים ישראלים.

באיגוד מדגישים כי ההצבעה בנובמבר תעסוק בשאלת ההשתתפות באירוויזיון 2026 בלבד, ולא בהדחת ישראל מחברות באיגוד השידור האירופי.