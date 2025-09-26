כוחות צה"ל פועלים ביהודה ושומרון צילום: דובר צה"ל

כוחות צה"ל בפיקוד אוגדת יהודה ושומרון פעלו בשבוע האחרון ובמהלך החג לסיכול טרור ברחבי האזור. בסך הכול חוסלו שלושה מחבלים ונעצרו 72 מבוקשים, בהם חשודים שיידו בקבוקי תבערה לעבר אזרחים ישראלים. אמצעי לחימה, נשק מאולתר וחומרי הסתה הוחרמו והועברו לחקירה. בכפרים אלחאדר ובית אומר שבחטיבת עציון נעצרו שמונה מחבלים, שניים מהם על פי החשד השליכו בקבוקי תבערה במטרה לפגוע באזרחים ישראלים. במהלך סריקות בבית אומר אותר והוחרם נשק מסוג "קרלו". במקביל פעלו הכוחות בעשרות כפרים נוספים ועצרו חשודים מעורבים בפעילות טרור. בגזרת חטיבת שומרון נעצרו 33 מבוקשים, ואותרו והוחרמו מספר נשקים, אמצעי לחימה וחומרי הסתה. בפעילות של כוחות מחטיבת בנימין בביר זית נמצאו דגלים וחומרי הסתה המעודדים טרור. לפי צה"ל, הממצאים משקפים "חינוך רצחני לטרור". בפעילויות נוספות בחברון ובבית כחיל שבחטיבת יהודה נעצר מבוקש ואותרו והוחרמו ציוד לחימה. בחטיבת מנשה חיסלו כוחות צה"ל שלושה מחבלים. במהלך השבוע נמצאה רקטה בטול כרם שבחטיבת אפרים, ובאוגדה הוגבר המאמץ המודיעיני והמבצעי לאיתור רקטות ומחרטות. כל המבוקשים שנעצרו ואמצעי הלחימה שנתפסו הועברו להמשך טיפול בידי שב"כ ומשטרת מרחב ש"י.