צורי ברויאר ממעלה אפרים נבחר כ"מצטיין הרמטכ"ל" לשנת השירות הנוכחית. ההודעה על הבחירה התקבלה בהתרגשות רבה בקהילה ובמשפחתו.

ברויאר, מפקד פלס"מ הנדסה קרבית, השלים עד כה כ-450 ימי מילואים, ובמקביל החל השנה לנהל את "כפר הנוער בן יקיר" שבכפר הרא"ה. בני הקהילה ציינו כי מדובר בדמות מופת הן בחזית והן בעורף.

בקהילה במעלה אפרים ציינו כי "מדובר בגאווה גדולה לקהילה שלנו". עם זאת, בשל שירותו בחזית לא ניתן לברכו באופן אישי, ובני המשפחה קיבלו את הברכות בשמו.

במעלה אפרים נרשם מאז תחילת המלחמה גיוס מלא למילואים. העורף מתוחזק במערך מאורגן למשפחות המשרתים, אותו מובילה בת שבע טולדאנו יחד עם נשים מסורות ומתנדבות נוספות.