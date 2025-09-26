אמילי דמארי בסליחות בכותל המערבי דוברות הקרן למורשת הכותל

רבבות מתפללים השתתפו הלילה (שישי) במעמד הסליחות המרכזי ברחבת הכותל המערבי, שהועבר בשידור חי על גבי מסכי ענק בפאתי הרחבה ועל חומות שער יפו בכניסה לעיר העתיקה. למעלה מ-50 אלף בני אדם הצטרפו למעמד.

במרכז האירוע נטלה חלק שורדת השבי אמילי דמארי. קהל הרבבות קיבל את דמארי בחום והריע לה עם הגעתה לרחבה.

במהלך הסליחות שיתפה דמארי: "בתוך החושך והניתוק, היה לי רגע אחד של אור. באחד מהלילות של הסליחות, הצלחתי להאזין לרדיו. והתרגשתי לשמוע את הסליחות ששודרו בשידור חי מרחבת הכותל ואת התפילות שנשאו שם עבור החטופים. זה נתן לי כוח. זה נתן לי תקווה".

אמילי דמארי בכותל צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ, נשא תפילות לשובם המהיר של החטופים—החיים לחיק משפחותיהם והחללים לקבורת ישראל, לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולשלום וביטחון ישראל.

במעמד השתתפו גם רב העיר צפת ונשיא איגוד הקהילות הרב שמואל אליהו והשרים גילה גמליאל ועמיחי אליהו.