א. קול שופר

לראשונה נשמע קול השופר בטירת 'אבן הענבר' ההיסטורית: ה"עִנְבָּר" היא אבן חן הנוצרת מהתאבנות שרף עצים מסוים במעבה האדמה. היא נחשבת לאחת מאבני החן הייחודיות והנדירות, ורוב מקורות הענבר בעולם נמצאים באזור הים הבלטי. המרכז ההיסטורי של תעשיית הענבר התפתח בעיר קניגסברג, שהייתה תחת שלטון גרמניה.

בין דמויות המפתח בהיסטוריה זו, בלט היהודי מוריץ בייקר, איש עסקים עשיר ומכובד בקהילה היהודית המקומית דאז. בייקר פיתח את תעשיית הענבר, והפיץ אותה ברחבי העולם. במסמכים שנותרו מאותה תקופה ניתן לראות את מעמדו הרם בבית הכנסת המרכזי של קניגסברג, שם נמנה עם גדולי העיר, כמו גם את עזרתו הרבה לאחיו היהודים, כשנתן להם מקומות עבודה עם תנאים טובים.

תקופה מאוחרת יותר קשורה לשמו של יהודי נוסף, ארנסט ליס, שניהל את מפעל הענבר הגדול בימי השלטון הסובייטי בעיר יאנטרני (בגרמנית: פאלמניקֶן) על חוף הים הבלטי שבמחוז קלינינגרד, שהחליפה את השם קניגסברג. בתקופתו הפך המפעל למרכזי ברוסיה, ואף זכה להכרה בינלאומית בתערוכות ובפרסים יוקרתיים. מוצרי הענבר שיוצרו שם, הפכו לסמל איכותי ולחלק בלתי נפרד מהתרבות הרוסית.

'מוזיאון הענבר' שבקלינינגרד, בו מרוכזת התצוגה הממלכתית הגדולה ביותר בעולם לנושא הענבר, שוכן במבצר "דוהנה", שנבנה לפני כ-175 שנה כחלק ממערכת הביצורים של קניגסברג. המבצר, הקרוי על שם הפילדמרשל הפרוסי פרידריך קרל דוהנה, הפך לאחר המלחמה לאתר זיכרון ולמרכז התרבותי המוקדש לענבר. בתצוגותיו ניתן לראות אוסף מרהיב של אבנים במשקלים, צבעים ושקיפויות שונים, ובמרכזן "אבן השמש" - גוש הענבר הגדול ביותר ברוסיה, במשקל 4 ק"ג ו-280 גרם. לא פלא שהמקום מושך המוני תיירים ומבקרים.

השבוע נשמע לראשונה קול השופר בין חומות המבצר. תערוכה חדשה נפתחה במקום, ובה מוצגים תצלומים ומסמכים נדירים מארכיונים, מוזיאונים ואוספים משפחתיים, לצד מוצרים עתיקים ייחודיים מאבן הענבר. לאירוע הפתיחה הגיעו נציגי ממשל וקרנות שונים, ואף צאצאים של ארנסט ליס, המנהל היהודי האגדי של המפעל ביאנטרני, ראש הקהל של קלינינגרד מר אליעזר ירמיהו פליטמן, ומנהלת המוזיאון היהודי בקלינינגרד מרת שרה מרים אויסבויט, שבזכות שיתוף הפעולה שלה, נערך אירוע זה מתוך כבוד לעם היהודי ומורשתו.

לתשומת לב מיוחדת זכה שליח הרבי מליובאוויטש בקלינינגרד, הרב אברהם ברוך דייטש, שהוזמן לברך את הקהל. בדבריו הסביר על משמעותו של ראש השנה הקרב ובא, יום הדין שבו "כל באי עולם יעברון לפניו כבני מרון", והמשיך לצטט מתוך אגרת הברכה ששיגר רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א ובה נכתב בין השאר: "...ברכת תקיעת השופר היא חלון לעתיד. קול השופר פותח את נשמתנו בפני ה' ובו בזמן בפני עצמנו, ומחזיר אותנו למהות הפנימית האמיתית שלנו. הנשמה שלנו היא מתנת ה' ולכן היא טובה מלידה. אנו יודעים שהקב"ה תמיד מעניק לנו שכר על כל הטוב שעשינו ועל מה שרק זה עתה הזכרנו. לכן אפילו ביום קדוש כזה כמו ראש השנה, אנו מבקשים מאבינו שבשמים ברכות חומריות - בריאות, כוח, פרנסה טובה, כי זה יאפשר לנו לעשות בעתיד טוב יותר, למלא את המשימה שלנו, לשפר את העולם שסביבנו ולעשות תשובה אמיתית בקיום מלא של רצון ה' יתברך".

בסיום הדברים, נעמד הקהל ביראת כבוד, והשליח הרב דייטש תקע בשופר. באי האירוע הביעו בכך הערכה רבה לפועלה של הקהילה היהודית בעיר למען כל תושביה והמבקרים הרבים, הפוקדים את קלינינגרד לאורך השנה.

ב. קול הסכינים

בדיקת סכיני השחיטה של השוחטים ברוסיה: לקראת ראש השנה, עלו ובאו אל רבה הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א, השוחטים הממונים על שחיטת העופות והבשר ליהודי רוסיה - בכדי לבדוק את סכיני השחיטה, כפי שנהוג מקדמת דנא בימים אלו של תחילת השנה החדשה, כמובא במגן אברהם ועוד.

בפתח הדברים, העלה הרב הראשי את גודל מעלת עבודת הקודש של השוחטים המסורים, שבזכותם זוכים אלפי יהודי רוסיה לאכול בשר למהדרין, והאחריות הכבדה שהם נושאים יום-יום להידור מושלם, מתוך ידיעה שדם ובשר כבשרו, כמובא בספה"ק ומשפיעים על תכונותיו ואופיו של האוכל. הרב הביע את תודתו לרבנים המפקחים דבר יום ביומו בהעמדת שחיטת הבשר כראוי, מתוך חשיבות רבה על ההשפעה הרוחנית על האוכלים אותו, תוך הקפדה מוחלטת על שוחטים יראי שמים ומומחים ועם השגחה צמודה.

כמו כן הרעיף הרב שליט"א דברי שבח לעוסקים במלאכת הפצת הבשר הכשר במרחבי רוסיה, ואף מחוצה לה - לאור הבקשות הרבות ממדינות סמוכות לקבל בשר מהדרין ובאיכות ושירות נפלא, וזאת בזכות בעלי העסקים שרואים חשיבות להיות שותפים בדבר קדוש זה, של נתינת אפשרות לכל יהודי באשר הוא להשיג במחירים נוחים בשר כשר למהדרין.

לצדו של הרב הראשי, ישב רב בית הכנסת "בלשוי ברוניא" רבי יצחק קוגן, ראש השוחטים ברוסיה, שהעלה זכרונות מ-45 שנות מלאכת השחיטה, שהחלה במסירות נפש בשנים הקשות בעיר לנינגרד שבאותם הימים, בברכתו ובעידודו התמידי של הוד כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, וכעת זוכה ב"ה ורואה ברוסיה דור שלישי של שוחטים, חסידים וירא שמים בתכלית.

עם סיום הדברים המעוררים, נעמדו בסך השוחטים וסכיניהם בידיהם, לעבור את בדיקת הרב הראשי שליט"א, כלשצדו הרב קוגן יחד עם רבני הכשרות והשחיטה הרב יוסף יצחק מרזל והרב יהודה שגב פרידמן.

לאחר ברכת השנה, התפזרו השוחטים איש-איש למלאכתו הקדושה, במשחטות השונות הפועלות במשך כל ימות השנה, תחת פיקוח מחמיר של ועד הכשרות שעל ידי הרבנות הראשית לרוסיה, ובמיוחד בתקופה כזו של מועדי ישראל, בה גדלה לאין ערוך הדרישה לאכול כשר בכלל ובשר כשר במיוחד, והעוסקים במלאכה עושים הכל למען אספקת ההזמנות והבקשות הרבות, הגדלות משנה לשנה.

ג. קול הסלים

חלוקת 'קמחא דתשרי' לכל דכפין בבירת רוסיה: ההיערכות הרבה והמורכבת לקראת ירח האיתנים במוסקבה, החלה הפעם מוקדם מכל שנה. את התוצאות הברוכות בפן הרוחני והגשמי חש כלל הציבור הרחב על כל גווניו בבירת רוסיה, ותחושה מרוממת מקיפה את כלל הקהל הגדול שנכנס לחודש המלא וגדוש במועדי ישראל.

בהוראת רבה של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א, הוגדלו השנה חלוקת סלי מזון לכל דכפין, והרב שליט"א הגיע אישית לפקח על החלוקה הגדולה שהתפרסה על פני כמה ימים ב'מרכז החסד היהודי שערי צדק', ובירך את המנהלים וגבאי הצדקה, על הסדר המופתי והחלוקה המכובדת, תוך דאגה שכל פונה יקבל את מלוא תשומת הלב, כל פנייה טופלה מיידית, וכלל המשפחות קיבלו לביתם את כל מצרכי המזון הדרושים לחג, בשפע, טרי ובהכשרים מהודרים.

הכניסה הראשית למרכז היהודי ובית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" שופצה במהלך חודש אלול, כדי להתאימה להכלת הציבור ההולך וגדל, וזאת בציון מלאות 25 שנה בדיוק למעמד ההיסטורי של חנוכת הבית וקביעת המזוזות, שנערכו ביום ח"י אלול תש"ס, על ידי רבה של רוסיה שליט"א, ובהשתתפות הראשון לציון המקובל רבי מרדכי אליהו זצ"ל, שהעניק שופר גדול במעמד מרומם זה בפני עשרות אלפי נאספים - לידי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שהתרגש מהמחווה, ומאז הגיע לבקר במקום עוד מספר פעמים, תוך תמיכה מלאה בפעילות הקהילות היהודיות בכל רחבי רוסיה.

נשים צדקניות ניקו וצחצחו היטב את עשרות כתרי התורה העשויים כסף טהור ושוכנים בהיכל בית הכנסת המרכזי, כפתיחה למעמד "הפרשת חלה" והכנה רוחנית לקראת הימים הנוראים, בהשתתפות מאות נשות מוסקבה, בראשות הרבנית לאזאר שתחי', ובתוכנית אומנותית מושקעת ומעוררת.

הגבאים בבית הכנסת המרכזי, לצד כל מנהלי המוסדות ובתי חב"ד הפזורים במוסקבה, עשו השנה רבות כדי לארח את המתפללים הרבים, לאחר פרסום רחב על זמני התפילות, שיעורי התורה והחסידות והעמדת כל הדרוש, שכל מתפלל ירגיש בנוח, כאשר אצל רבים מהם זו תפילה ראשונה שלהם, ובעקבותיה יגיעו בע"ה באופן קבוע במשך כל ימות השנה החדשה.

במקביל למכתבי ברכה ששיגרו ראש ממשלת רוסיה, יו"ר הפרלמנט, יו"ר הדומא ועוד ראשי המדינה, התקבלה בערב החג בלשכת הרב הראשי גם איגרת הברכה של נשיא רוסיה פוטין, בה הוא כותב: "אל יהודי רוסיה, חברים נכבדים! הנני מברך אתכם בזה לכבוד חג ראש השנה. החג הזה, המציין את תחילת השנה החדשה בלוח היהודי, קורא לקהל המאמינים לתשובה, לטוב לב ולרחמים. הוא מסמל את הדביקות לחזונות מוסריים גבוהים, המונחים בייסוד כל הדתות המסורתיות. יחס של כבוד לקורות העם והדביקות במסורת האבות, משמשים כעת אבן יסוד רוחנית ליהודי רוסיה, התורמים תרומה חשובה לפיתוח המדינה, לחיזוק קשרי ידידות והבנה הדדית בין בני עמים שונים ודתות שונות. אני מאחל לכם בריאות טובה, הצלחה מלאה וכל טוב ועוד פעם - שפע ברכות לחג! ולדימיר פוטין".

תמונת השבוע שלי: קול מבשר ואומר

"בשעה הקרובה אני אמור לנאום בטקס מסוים אליו הוזמנתי, אך מעומס עיסוקים בקהילה, לא הספקתי להכין נאום מסודר. מה עליי לומר בפני הציבור?" - הוא שאל אותי ביום חמישי שעבר, ועניתי לו כי כדאי שייקח עמו שופר וידבר בקצרה על כך שראש השנה נועד לכל ברואי העולם, ויברך את הקהל ומיד אחר כך יתקע בשופר. הוא קיבל ועשה, גם כשלא הבין שמתאימה כאן תקיעת שופר.

בהמשך, כשבני היקר שיחי' עדכן מה ואיך היה, הוא סיפר, כי תקיעת השופר שלו משכה את מלוא תשומת הלב באירוע. כעת, כשכבר היה לשנינו קצת יותר זמן, ביררתי מה ואיפה היה האירוע, ומיד חשתי שיש פה סיפור. יש כאן ידיעה מכובדת. ביקשתי ממנו לשלוח אליי כמה מילים ותמונות, חיפשתי בכמה אתרים, ולאחר שעה קלה הייתה מוכנה ידיעה מרתקת שיצאה לדרך, תחת הכותרת: "לראשונה נשמע קול השופר בטירת 'אבן הענבר' ההיסטורי".

בשונה מכל שבוע, בחרתי הפעם להביא לכאן, כמעט בשלמותן, שלוש ידיעות שכתבתי השבוע, והוצאתי אותן לתפוצת פרסום, בבמות שונות בעיתונות, בעיקר הנמנות על הציבור הדתי והחרדי, בשפות לשה"ק, אידיש ואנגלית.

כל ידיעה עם סיפור הרקע שלה, עם המוּרכבות להגיע לפרטים, לחבר את האנשים, למצוא את הכותרות, לסדר את התמונות והגלריות, ולפעמים גם קליפ מסכם, לעבור הגהה, תרגום, עריכה, הפצה, מעקב, איסוף, 'נדנוד' לא נעים כדי להזכיר לעורכי עיתונים או אתרים לפרסם את הידיעה.

בסייעתא דשמיא זוכה אני השבוע לסכם עשרים שנה, בתפקיד החשוב של ניהול דוברות לשכת הרב הראשי לרוסיה. מה שהחל בטפטופים של ידיעות קצרות, תמונות לא איכותיות, והמון יזע וקשיים, עומד היום עם מערך מסודר של הנפקת ידיעות עקביות בתפוצה שמגיעה למאות אלפי קוראים בבמות שונות ומגוונות, בכל קצווי תבל.

ותקופה כמו שבוע זה - שלוש ידיעות, בנושאים שונים, שמעבר לכתיבה ותיעוד האירועים, מונחים בהם השקעה רבה של חשיבה על טיימינג, אסטרטגיה, קהל היעד, והמטרה הכי חשובה: להביא לקדמת הבמה העולמית את פעילות יהדות רוסיה, שזכתה להנהגה שמימית וחזקה על יד רבה הראשי הגאון הרב לאזאר שליט"א.

שייע דייטש מסכם 20 שנות דוברות צילום: באדיבות המצלם

ולפעמים, גם כשאני יודע שחסר המון פרסום ויח"צ על המהפכה האמיתית שקורה בשטח יום-יום אצל השלוחים המסורים בערי השדה, וגם כאן בבירה, מנהלים שחורשים ופועלים כוחות עילאיים ורב ראשי המתרוצץ משיעור עמוק לפגישה גורלית, מאירוע נוצץ לשיחת חיזוק שקטה - ואני שואל את עצמי אולי זה יותר מדי? אני מעיין מעט בדברים שאומר הרבי בנושאים אלו, כגון:

"בזמן האחרון בכלל אוהב העולם "פרסומת"... ובפרט ב"ארצות-הברית", ולכן, כאשר חסר בפרסום הדבר, הרי זה יוצר רושם שיש חיסרון בדבר". בהמשך הוסיף ואמר: "רואים במוחש שהפרסום בכל ענייני קדושה מביא לידי תועלת והוספה מרובה, ולא רק בממון... אלא אפילו בגוף ובנפש. ובפשטות - ישנם יהודים רבים שלולי הפרסום לא היה הדבר מעורר אצלם שום רושם, ואילו על-ידי הפרסום - מתעוררים גם הם להשתתף בדבר של קדושה"!

כאן המקום וההזדמנות להודות לשותפים לדרך, בני משפחה וידידים מסורים ונאמנים, שרק הודות להם כל זה ב"ה מתאפשר.

מי ייתן, ובקרוב ממש, נזכה בע"ה לבשר, מבשר ואומר על בואו: קול דודי הנה זה בא!