יו"ר מפלגת הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מגיב לטורו של קלמן ליבסיקינד, עורך מקור ראשון, שהאשים כי הניסיון לשלול את מינויו של דוד זיני לראש שב"כ אינו רק עניין אישי אלא ניסיון לפגוע בכל הציבור הדתי לאומי.

תחילה הביא סמוטריץ' ציטוט מתוך הטור בו נכתב: "זו חוויית חיינו, אנשי הציונות הדתית. עשרות שנים אנחנו נדרשים לעמוד במבחנים שאף אחד אחר לא נדרש להתייצב אליהם. שוב ושוב אנו נאלצים להצהיר אמונים ולשכנע שאנחנו ממלכתיים, דמוקרטיים, נאמנים לחוק, ושלא נסרב לפקודה שתתנגש עם הוראותיו של הרב".

סמוטריץ' ציין כי "קם דור חדש של בני ובנות הציונות הדתית שלא נבהל מהצביעות הזו ולא מרגיש צורך להתכופף בפניה. דור עם הרבה אהבה לכל חלקי העם, עם המון סבלנות ונכונות לשיח פשרות ורצון כנה בחיבורים, אבל בלי גרם של נקיפות מצפון או תחושת נחיתות. דור שלא מפחד לאחוז בהגה המדינה ולדרוש לסובב אותו למקומות הנכונים - בשב"כ, בצבא, בכלכלה, בעיתונות, בפוליטיקה ובכל שדרות החיים של מדינת ישראל".

לדבריו "אנו גאים בממלכתיות, לא בזים ולא משפילים את יריבינו האידיאולוגיים, אבל דבקים בדרכנו ובאמונתנו. לא מתכופפים בפני ההתקפות ולא מתנצלים על האידיאולוגיה שלנו. לא על אהבת הארץ, או על אהבת העם, ולא על שליחותנו למען המדינה והתורה. משיחיים הם קוראים לנו, ואנחנו בראש מורם אומרים משיחיים אנחנו. ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה נחכה לו בכל יום שיבוא.

מדינת ישראל היא נס משיחי של גאולת העם והארץ, ואם יש מי שמעקם את אפו אל מול אמירה זו - אזי יהיה לו אף עקום", סיכם סמוטריץ'.