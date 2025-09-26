מועצת יש"ע הודיעה היום (שישי) כי תשלח בצאת השבת משלחת חירום לניו יורק, הכוללת ראשי מועצות, ראשי ערים וחברי הנהלה, במטרה להיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בטרם פגישתו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

לטענת המועצה, "המדינה הפלסטינית קרובה מאי פעם והלחץ הבינלאומי על נתניהו להקמתה גובר". עוד נמסר: "הימים הקרובים בארה"ב יכריעו את ביטחון ישראל לשנים הקרובות. נהיה שם כדי להבטיח שלא תקום מדינת טרור שתאיים על אזרחי ישראל כולם. החלת הריבונות היא הדרך היחידה לעשות זאת. ההחלטה בידיים של ראש הממשלה".

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הבהיר אמש (חמישי) בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל כי לא יאפשר לישראל לספח את יהודה ושומרון. "אני לא אתן לישראל לספח את הגדה המערבית, אני לא אתן. זה לא הולך לקרות. אם דיברתי עם ביבי או לא - ודיברתי - אבל אני לא אאפשר לישראל לספח את הגדה המערבית. זה כבר מספיק. הגיע הזמן לעצור עכשיו", אמר.

דקות קודם לכן, כאמור, עדכן טראמפ כי שוחח עם ראש הממשלה לקראת נאומו הצפוי של נתניהו באו"ם ב-16:00 שעון ישראל, ולאחר שנפגש בניו יורק עם חתנו של הנשיא האמריקני ג'ארד קושנר ועם שליחו המיוחד סטיב וויטקוף. הוא התייחס למלחמה ברצועת עזה, וציין כי "הייתה לי שיחה טובה עם נתניהו, עסקת חטופים יכולה לקרות בקרוב".

בתחילת השבוע ראש הממשלה נתניהו אמר כי התגובה להכרה של צרפת, בריטניה, קנדה ואוסטרליה ועוד שורת מדינות במדינה פלסטינית תגיע רק אחרי שיחזור מארה"ב.