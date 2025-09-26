לשכת ראש הממשלה הגיב אחר הצהריים (שישי) למכתבם של ההורים לפיו הצבת הרמקולים בעזה לשמיעת הנאום באו"ם מסכנת את חיי הלוחמים בעזה.

"כחלק מהמאמץ ההסברתי, משרד ראש הממשלה הנחה גורמים אזרחיים בשיתוף פעולה עם צה"ל להציב רמקולים על גבי משאיות בצד הישראלי של גבול עזה בלבד, במטרה להשמיע ברצועת עזה את נאומו ההיסטורי של ראש הממשלה נתניהו היום בעצרת הכללית של האו"ם. ראש הממשלה הורה לוודא במפורש שפעילות זו לא תסכן את חיילי צה"ל", נמסר בהודעה.

מוקדם יותר פורסם כי הורים לעשרות לוחמים פנו במכתב רשמי אל רמטכ"ל צה"ל ואל שר הביטחון בדרישה להפסיק כל פעולה הנוגעת להצבת רמקולים לשידור נאום ראש הממשלה לתושבי הרצועה.

המכתב נשלח בעקבות פרסום בקשת ראש הממשלה להציב רמקולים ברצועת עזה לשידור נאומו מהאו"ם. ההורים טוענים כי הפעולה מסכנת את חיי בניהם ומבקשים לחדול ממנה מיידית.

מכתב ההורים

במכתבם מציינים ההורים כי ההצבה תדרוש חיכוך עם אוכלוסיית האזור ותעמיד את הלוחמים בסכנה ישירה. הם פונים לגורמי הביטחון בדרישה למנוע כל יוזמה הנוגעת להצבת ציוד הכרוך בהגעה אל אוכלוסייה אזרחית.

ההורים כתבו, "מדובר בפעולה שדורשת חיכוך עם אוכלוסיה ומסכנת באופן מובהק את חיי ילדינו הלוחמים. מעולם בהיסטוריה של מדינת ישראל לא היה כזה זלזול בחייהם של לוחמים. המלחמה שמתקיימת בעזה חייבת להסתיים ואין לה הצדקה". הם מבקשים כי הפיקוד יפעל לפי דרישתם וימנע חשיפה מיותרת של הכוחות.

בנוסף למכתב, הכריזו ההורים על צעדה שתתקיים ביום שלישי בשעה 19:30, שתצא משער רבין בקריה ותסתיים במצודת זאב. במשפחות מציינים כי לעת עתה מצטרפים לעתים קרובות הורים נוספים לקריאה להחזיר את הבנים הביתה ולהפסיק את מה שתיארו כמבצע המסכן אותם.