סניף אלומה בתנועת אריאל קיים ערב התעוררות לרגל עשרת ימי תשובה, כשצוות ההדרכה מוביל את הלהקה. המזכ"ל הקודם דביר עמיאור שנמצא בחפש"ש קפץ להתחזק עם החניכים וההורים.

בישיבת הדרום רחובות ערכו ערב התעוררות לזכר בוגרי הישיבה שנפלו במלחמה. במהלך הערב שרו המשתתפים יחד "אחינו".

צורי ברויאר ממעלה אפרים נבחר כ"מצטיין הרמטכ"ל" לשנת השירות הנוכחית. ברויאר, מפקד פלס"מ הנדסה קרבית, השלים עד כה כ-450 ימי מילואים, ובמקביל החל השנה לנהל את "כפר הנוער בן יקיר" שבכפר הרא"ה.

לכבוד השנה החדשה התכנסו 1,000 תלמידות קהילת הבנות ברשת אמית לערב של קבלת השנה החדשה, התעוררות בשירה וריקודים עם הרבנית ימימה מזרחי. הבנות השתתפו בשיחה של עפרה לקס, אימו של נוה לקס הי''ד, לוחם סיירת מטכ"ל שנפל על הגנת בארי ב7/10.

הדיין הלוחם הרב אבי זרביב שלח מסר מחזק מרצועת עזה עם דבר תורה לפרשת וילך, לצד כלי ה-D9 שלו.

בערב שבת האחרונה לשנת תשפ”ה, התקיימה תפילה מרגשת ברחבת הכותל המערבי בהובלת הרב הראשי לשעבר הרב ישראל מאיר לאו ונשיא הקהילה הדתית היכל משה סמאטס מתל אביב. בתפילה השתתפו בין היתר: איש העסקים ראובן שליסל, איש השב"כ לשעבר אוהד ניימרק, מנכ"ל עמותת "כשהחזקים מתגלים" ועוד.

יועץ התקשורת צור יגאל יפרח, יועצו של השר אופיר סופר, בקבלת עול מלכות שמים בציון הבעל שם טוב באוקראינה.

שר העלייה והקליטה אופיר סופר השתתף בהרמת כוסית לכבוד השנה החדשה של ארגון OU ישראל הפועל לקליטת עולים דוברי אנגלית בארץ. השר הודה לעובדים ואמר להם: "למרות המלחמה בשנתיים האחרונות עלו עשרות אלפי עולים לישראל מתוך רצון להיות חלק מהמדינה".

חיילי צה"ל התפללו תפילת שחרית של ראש השנה ליד חורבות בית הכנסת של פאת שדה שנהרס בתקופת ההתנתקות.