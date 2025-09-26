תצפית ראשונה מסוגה היום בישראל: כריש לווייתן נצפה בצהרי היום בחוף י"א באשדוד. סנפיר הגב שלו, שעלה מפני המים, עורר לא מעט בהלה בחוף, שפונה מיד ממתרחצים לצורך ביצוע סריקות ובירור.

צוות אגף החופים של עיריית אשדוד הוציא מיד אל הפועל "נוהל כריש": חוף הרחצה נסגר ובמקום הוצבו שלטי אזהרה. במקביל הוקם חמ"ל יחד עם ד"ר אביעד שיינין, ראש תחום טורפי־על בתחנת מוריס קאהן לחקר הים של בי"ס למדעי הים ע"ש צ'רני באוניברסיטת חיפה, לצורך העברת מידע והתייעצות לגבי סוג הכריש.

ד"ר שיינין, שבחן את הסרטונים שהעבירו אליו אנשי אגף החופים, קבע: "מדובר בתצפית ראשונה מסוגה של כריש לווייתן בחופי הים התיכון של ישראל, ובפעם השלישית המתועדת בים התיכון כולו.

התיעוד המאומת הראשון היה בטורקיה, בשנת 2021, ואילו השני בדצמבר 2022 - של כריש לווייתן שנמצא ברשת דייגי טונה ליד סאוטה שבצפון אפריקה".

למרות גודלו העצום, כריש הלווייתן (Rhincodon typus), שזכה גם בתואר 'הדג הגדול ביותר בעולם', אינו מסוכן לבני האדם וניזון רק מפלנקטון, דגים קטנים וסרטנאים זעירים אותם הוא מסנן מהמים.

מין זה מוגדר בסכנת הכחדה (Endangered) על ידי ה-IUCN. אורכו 12-14 מטרים ותוחלת חייו עשויה להגיע לכ־100 שנים ואף יותר. לדברי ד"ר שיינין, "סביר כי כריש הלוייתן הגיע אלינו דרך תעלת סואץ".

מהעירייה נמסר: "כל חופי הרחצה בעיר נסגרו בשלב זה, לאחר שצוותי ההצלה זיהו כריש במים במהלך סריקות שגרתיות. המצילים פועלים בהתאם לנוהל הכריש העירוני, ומבצעים סריקות נוספות לשמירה על בטיחות המתרחצים. אנו מבקשים מהציבור להישמע להנחיות המצילים ולהימנע מכניסה לים עד לעדכון נוסף".