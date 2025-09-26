תיעוד ממצלמת גוף של לוחם באוגדה 98 בעיר עזה דובר צה"ל

כוחות אוגדה 98 של צה"ל מעמיקים את הלחימה בלב העיר עזה, במסגרת הפעולה המתמשכת של פיקוד הדרום ברצועת עזה.

בצה"ל מציינים כי המרחב העירוני בו פועלים הלוחמים מתאפיין בצפיפות רבה ובמורכבות מבצעית, הדורשת תיאום מודיעיני ואווירי ברמה גבוהה. במהלך פשיטה שביצעו לוחמי האוגדה, זוהה מחבל חמוש ברקטת RPG.

הכוחות פעלו במהירות תוך סגירת מעגל מבצעית ומודיעינית מדויקת, והמחבל חוסל במקום.

דובר צה"ל מסר כי הלחימה בעיר עזה כוללת שילוב של תחבולה מבצעית, סיוע אווירי ממוקד ומודיעין בזמן אמת. עוד נמסר, "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול ברצועת עזה על מנת להגן על אזרחי ישראל".

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל