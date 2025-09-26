אור לוי מספר: דיברנו על ענר בשבי, הוא הציל את חיינו ערוץ 7

אור לוי, ששב מהשבי בעזה, מספר על ענר שפירא ז"ל שנפל בשבי יחד איתו והקריב את עצמו למען החברים באירוע השקת התקליטים "מבוא לענרכיזם" ו"מחפש אהבה" במועדון הבארבי בתל אביב.

"במנהרה פגשנו את הרש ז"ל ומהר מאוד השיחה התגלגלה לשאלה 'מי האיש הזה שהציל לנו את החיים?'. ואז הרש מסתכל עלינו, צוחק ואומר 'זה לא סתם, זה החבר הכי טוב שלי'. כל הזמן שם, אמרנו שאחד הדברים הראשונים שאנחנו צריכים לעשות כשנחזור, זה לפגוש את המשפחה של הגיבור הזה ולהגיד להם מי היה הבן שלהם", שחזר לוי.

הוא סיפר "פגשתי אותם, שמחתי הרבה וזה חיזק אותי. לא כל יום אתה פוגש הורים שכולים שמסתכלים עליך, מחייכים, ושמחים שמחה אמיתית שאני פה. כשעמוק בפנים אתה חושש שאולי יהיה להם את העצב הזה".

"בפעם הראשונה שעשו את המופע בירושלים שאלו אותי אם אני רוצה לדבר. לא יכולתי. בדיוק חזרתי ולא הייתי במצב. לפני שלושה ימים כששאלו אותי לא חשבתי על זה פעמיים. אמרתי, 'מי אני שלא אחלוק כבוד לאדם שהציל לי את החיים?'. אני עומד פה, יחד עם עוד אנשים, בזכותו. בזכות ילד שהיה גדול מהחיים. אני שמח שהמוסיקה שלו תמשיך איתו ושאתם תזכרו אותו", סיכם.