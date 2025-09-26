שר החוץ המצרי, בדר עבד אל-עאטי, הצהיר כי מצרים פתוחה לרעיון של שליחת כוח בינלאומי לעזה, אך הדבר מחייב החלטה של מועצת הביטחון של האו"ם.

במסיבת עיתונאים במטה האו"ם בניו יורק, הדגיש עבד אל-עאטי כי העדיפות הראשונה היא להפסיק את המלחמה, לקדם צעדים ביטחוניים ולבסס ממשל ברצועת עזה.

לדבריו, קיימת הסכמה על הקמת מנהל זמני בעזה ללא מעורבות ארגונים פלסטיניים. בכירים בחמאס הודיעו כי הארגון מוכן לוותר על השלטון ולתמוך בהקמת ממשלת מומחים.

שר החוץ הסעודי, פייסל בן פרחאן, אמר במסיבת העיתונאים המשותפת כי עתידה של רצועת עזה צריך להיות קשור לגדה המערבית תחת ניהול הרשות הפלסטינית.

בן פרחאן ציין כי סעודיה ומדינות ערביות נוספות הבהירו לנשיא האמריקני, דונלד טראמפ, את הסכנה בסיפוח חלקים מהגדה המערבית על ידי ישראל, וטראמפ, לדבריו, הבין את העמדה. בהקשר זה, טראמפ הצהיר אמש כי לא יאפשר לישראל לספח את הגדה המערבית.

בהקשר נוסף, שר החוץ הסעודי הדגיש כי לא תיתכן נורמליזציה ביחסים עם ישראל לפני הקמת מדינה פלסטינית.