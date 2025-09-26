חסן צ'וקר, תושב מישיגן שאיים על משפחות יהודיות מחוץ למרכז יהודי וניסה לרכוש כלי נשק, נידון ל-34 חודשי מאסר בגין החזקת נשק באופן בלתי חוקי.

צ'וקר הודה במאי האחרון בהאשמה לאחר שהחזיק מספר כלי נשק שלא כדין.

ב-2 בדצמבר 2022 הביע צ'וקר איומים גזעניים ואנטישמיים כלפי הורים וילדים יהודים ואנשי ביטחון בחניון של המרכז היהודי בית אל בבלומפילד הילס שבמישיגן. הוא קילל אותם בטענה שהם תומכים בישראל.

לאחר שנדרש לעזוב את המקום, הלך צ'וקר לחנות נשק בדירבורן וניסה לקנות שלושה אקדחים. במהלך שהותו בחנות החזיק את האקדחים ולפעמים כיוון אותם ולחץ על ההדק. הרשויות הפדרליות טוענות שצ'וקר, עבריין מורשע, שיקר לגבי זכאותו להחזיק נשק.

בזמן שהמתין לתוצאות בדיקת הרקע, אמר צ'וקר שישתמש באקדחים למען "זעמו של אלוהים". החנות סרבה למכור לו את הנשק לאחר בדיקת הרקע.

התובע האמריקאי ג'רום גורגון ג'וניור אמר: "האיומים האנטישמיים המחליאים של צ'וקר והניסיון שלו לממש אותם באמצעות אקדחים הם חלק מדפוס מדאיג של אלימות נגד מאמינים. נעשה כל שביכולתנו כדי להילחם בשנאה זו ולהגן על המשפחות האמריקאיות ועל זכותן לקיים פולחן דתי ללא פחד".

רייצ'ל אליס, מנהלת המרכז היהודי בית אל, אמרה: "מעשיו הנוראים של חסן צ'וקר גרמו לפחד וכאב אמיתיים בתוך הקהילה שלנו, במיוחד בקרב משפחותינו הצעירות שנפגעו ישירות. גזר הדין מביא מידה מסוימת של אחריות, אך אנו יודעים שהשפעת האנטישמיות נותרת מעבר לאולם בית המשפט".

תובעי מחוז אוקלנד האשימו את צ'וקר גם בשני סעיפי הפחדה על רקע אתני.