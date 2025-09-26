ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא אחר הצהריים (יום ו') את נאומו בפני הכינוס השנתי של העצרת הכללית של האו"ם.

המשלחת הפלסטינית באו"ם ועשרות נציגים נטשו את האולם מיד כשעלה לבמה. קריאות בוז נשמעו, בעוד תומכי ישראל מחאו לו כפיים.

נתניהו עלה לדוכן כאשר הוא עונד סיכת חטופים מיוחדת עם קוד QR, שמפנה לאתר הזוועות מה-7 באוקטובר (שזמין רק בחו"ל), שהוקם במיוחד לצרכי הסברה בינלאומיים. עוד נמסר כי צה"ל השתלט על מכשירי הטלפון של תושבי עזה ופעילי חמאס ונאומו של נתניהו שודר בשידור חי באמצעות המכשירים.

הוא מנה את שמותיהם של 20 החטופים שמוגדרים חיים ופנה לחטופים בעברית ואמר: "אחינו הגיבורים - זה ראש הממשלה בנימין נתניהו שמדבר אליכם מהאו"ם. לא שכחנו אתכם אפילו לא לשנייה. העם כולו איתכם. לא נשקוט ולא נרפה עד שנחזיר את כולכם הביתה - החיים והחללים כאחד". בהקראת השמות ראש הממשלה לא הזכיר את תמיר נמרודי וג'וש ביפין, שיש חשש כבד לחייהם.

נתניהו קרא לחמאס "הניחו את הנשק, שחררו את בני עמי, שחררו את החטופים, את כולם. שחררו החטופים עכשיו!. אם תעשו את זה תחיו. אם לא - ישראל תצוד אתכם". הוא הוסיף: "אם חמאס יסכים לתנאים שלנו המלחמה יכולה להיגמר מיד. עזה תפורז, ישראל תיקח שליטה ביטחונית ורשות אזרחית תוקם על ידי עזתים ואחרים, ותהיה מחויבת לשלום עם ישראל".

רמקולים בעזה צילום: לשכת נתניהו

"בשנה שעברה עמדתי כאן והראתי את קללת ציר הרשע של איראן - הציר הזה מאיים על השלום של העולם כולו. זה מאיים על היציבות של האיזור והקיום של ארצי ישראל".

"איראן פיתחה במהירות תוכנית נשק גרעיני מאסיבית ותוכנית טילים בליסטיים מאסיבית. זה נועד לא רק להשמיד את ישראל, אלא לאיים על ארה"ב ולסחוט אומות בכל העולם. מעזה יחיא סינוואר הוציא גלים של מחבלי חמאס שהסתערו על ישראל ב-7 באוקטובר וביצעו מעשה טבח נוראיים. מלבנון נסראללה שיגר אלפי טילים ורקטות לערינו, ובסודיה הדיקטטור אסד אירח כוחות איראנים. בתימן החות'ים שיגרו טילים בליסטיים לעבר ישראל".

"היכינו את החות'ים כולל אתמול, השמדנו את מכונת המלחמה של חמאס, חיסלנו את מנהיג מפקדי חיזבאללה. השמדנו את הנשק של אסד בסוריה. הרתענו את המיליציות השיעיות בעיראק. ומעל הכול - חיסלנו את תוכנית הגרעין והטילים הבליסטיים של איראן".

הוא הרים שוב את מפת המזרח התיכון ואמר: "חצי מהמנהיגות החות'ית חוסלה. יחיא סינוואר בעזה - חוסל. חסן נסראללה בלבנון חוסל. משטר אסד בסוריה חוסל. המילציות בעיראק - עדיין מורתעים ומנהיגיהם, אם יתקיפו את ישראל - גם יחוסלו. המפקדים הבכירים של איראן ומדעני הגרעין של איראן - הם חוסלו גם".

"מלחמת 12 הימים שכיניתי מבצע 'עם כלביא' מהתנ"ך - המלחמה הזאת תיזכר בהיסטוריה הצבאית. הטייסים האמיצים ניטרלו את מערכות ההגנה של איראן והשתלטו על השמיים בטהרן. ראיתם את זה. טייסים ישראלים ואמריקנים הפציצו את מתקני ההעשרה. אני רוצה להודות לטראמפ על ההחלטה אמיצה והנחרצת שלו. טראמפ ואני הבטחנו למנוע מאיראן להגיע לנשק גרעיני וסיפקנו את הסחורה".

נתניהו הניף שלט עם "חידון": "בואו נעשה חידון מהיר ותרימו יד אם אתם יודעים התשובה. מי צועק מוות לאמריקה? האם זה איראן, חמאס, חיזבאללה, החות'ים או כל מי שהוזכר לעיל".

נתניהו הקיף התשובה: כל אלו שהוזכרו לעיל, והמשיך: "שאלה שנייה - מי רצח אמריקנים ואירופים בדם קר: אל-קאעידה, חמאס, חיזבאללה, איראן או כל מי שמעל". מהגלרייה השיבו: "כולם", ונתניהו אמר: "נכון". לדבריו, "האויבים שלנו שונאים את כולנו בצורה שווה. רוצים לגרור את העולם המודרני לעידן של אלימות, פנאטיות וטרור".

נתניהו גינה את המדינות שהכירו במדינה פלסטינית, ואמר: "למרבה הצער מנהיגים רבים שמיוצגים באולם הזה שולחים מסר שונה מאוד. אחרי ה-7 באוקטובר רבים מהם תמכו בישראל. אבל התמיכה נעלמה כשישראל עשתה מה שכל מדינה שמכבדת את עצמה הייתה עושה. אנחנו נלחמנו חזרה. רק תדמיינו. התקפה נגד אמריקה, זהה להתקפה בישראל, דמיינו משטר טרור שולח אלפי מחבלים לפלוש לארה"ב. הם יטבחו 40 אלף אמריקנים, יקחו 10,000 אמריקנים חטופים. מה אתם חושבים שאמריקה תעשה? אתם חושבים שאמריקה תשאיר משטר כזה? אין סיכוי. ארה"ב הייתה מוחקת משטר כזה ומבטיחה שזה לא יחזור. זה בדיוק מה שאנו עושים - ומבטיחים שהברבריות הזאת לא תפגע בישראל שוב. זה מה שאנו עושים וכל ממשלה שמכבדת את עצמה הייתה עושה".

"שוב ושוב מנהיגים נשברים תחת תקשורת מוטה, מצביעים מוסלמים והמון אנטישמי. עבור מדינות רבות שהמצב נהיה קשוח - אתם נכנעתם וזאת התוצאה המביישת של הקריסה. בשנתיים האחרונות ישראל הייתה צריכה להילחם מול 7 חזיתות של ברבריות, והממשלות שלכם מתנגדות לנו. למרבה התדהמה כשאנו נלחמים בטרוריסטים שרצחו את האזרחים שלכם אתם נלחמים נגדנו - מטילים סנקציות עלינו. אני אומר לנציגים של האומות האלה: זה לא כתב אישום נגד ישראל. זה כתב אישום נגדכם. זה כתב אישום נגד מנהיגים חלשים שמפייסים את הרוע".

"מתי תלמדו? אתם לא יכולים לפייס את הג'יאהד. אתם רוצים לברוח מהסופה הג'יאהדיסטית. אתם צריכים לעמוד לצד ישראל. כפי שאמרו הנביאים - הפכתם רע לטוב וטוב לרע".

נתניהו הדגיש "לתת מדינה לפלסטינים קילומטר מירושלים, זה כמו לתת מדינה לאלקעידה קילומטר מניו יורק אחרי 11/9. זה לא יקרה".

נתניהו התייחס למו"מ עם סוריה: "אני מאמין שאפשר להגיע להסכם שיכבד את הריבונות הסורית ואת ביטחונם של המיעוטים בסוריה. אם לבנון תצליח לפרק את חיזבאללה מנשקו, אני חושב שיכול להיות לנו שלום יציב ובר-קיימא". נתניהו הוסיף "אני קורא לממשלה בלבנון להתחיל מו"מ ישיר עם ישראל".

בין האישים שהגיעו לנאומו של נתניהו הוא עורך הדין אלן דרשוביץ וראש העיר ניו יורק אריק אדמאס. בנאום צופים מגלריית המכובדים גם הורי החטופים רובי חן ורונן נאוטרה.