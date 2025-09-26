אלפי ישראלים החוזרים מאומן לאחר ימי ראש השנה נתקלו בקשיים חריגים במעברי הגבול עם מולדובה ורומניה.

העיכובים הארוכים הביאו לביטול טיסות ולמסע מתיש שנמשך למעלה מ-24 שעות. על פי עדויות מהשטח, כ-95% מהחוזרים חוו עיכובים משמעותיים במעברי הגבול.

הגורמים העיקריים כללו בדיקות קפדניות של מזוודות, חיפוש אחר סיגריות והטלת קנסות על מי שנמצאו ברשותם יותר משתי חפיסות. חלק מהמטיילים דיווחו על יחס קשה במיוחד לעומת נוסעים מדינות אחרות.

הבעיות החמורות ביותר התרחשו במעברי הגבול עם מולדובה ורומניה, שם נוסעים המתינו מעל שבע שעות. המצב בגבול עם פולין תואר כיציב יחסית.

העיכובים הביאו לפספוס טיסות רבות, כאשר מי שנדרש לרכוש כרטיסי טיסה חדשים נתקל במחירים של עד 1,800 דולר.

חברת סאן דור נאלצה לדחות טיסה מתוכננת ממולדובה משעה 14:00 לשעה 16:00, כדי לאפשר ליותר נוסעים להגיע לשדה התעופה.

במקביל, מאות חסידים נתקעו מחוץ לשדה התעופה טולצ'ה שברומניה סמוך לכניסת השבת.