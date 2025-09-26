צה"ל התייחס אחר הצהריים (שישי) לסערת הרמקולים בעזה ומסר כי הצבת רמקולים בעזה הינה משימה לגיטימית שנועדה להשמיע את נאומו של ראש הממשלה באו"ם לתושבי רצועת עזה.

מצה"ל נמסר כי ההנחיה ניתנה ביום שני בפגישה בין ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל, ונמסרה לצה"ל גם בכתב. הרמקולים הוצבו במרחבים מאובטחים — חלקן על משאיות בשטח ישראל וחלקן במוצבים בתוך שטח הרצועה בעומק מספר קילומטרים. המטרה, לפי צה"ל, היא להפעיל לחץ על חמאס באמצעות השפעה על האוכלוסייה.

לפי הודעת צה"ל, השיח בין ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל היה פיקודי והנחיית ההשמעה ירדה כפקודה מסודרת לפיקוד הדרום. ניתנו הנחיות לבחור שיטות מבלי להעמיד חיילים בסכנה. בצה"ל הבהירו, שההכוונה הייתה למצוא פתרון שיאפשר לנאום לעקוף את חמאס ולהגיע לאזרחי הרצועה.

צה"ל דיווח שהרמקולים הוצבו במרחבים מאובטחים, על משאיות; ארבע משאיות נשארו בשטח ישראל וארבע הוצבו בתוך שטח הרצועה במוצבים הקדמיים, בין היתר במרחב צברא בצפון הרצועה, בבריכות החמצון במרחב ציר נצרים ובמוצב החוף ברפיח. עוד נאמר כי המהלך מפוקח ומאובטח, וכי "אף משאית לא נכנסה לחזית הלחימה למקומות שבהם יש חיכוך מוגבר מול מחבלים".