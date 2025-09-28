שגריר צרפת בישראל, פרדריק ז'ורנס, טוען כי ההכרה במדינה פלסטינית אינה "פרס לטרור", ומשרטט את התנאים שעליהם פריז מתעקשת כדי לתקום מדינה כזו: פירוק חמאס מנשקו, סילוק הנהגתו מן השלטון וקיום בחירות רק ל"תנועות פוליטיות המצייתות להסכמי אוסלו".

בראיון לעיתון "מעריב" אמר ז'ורנס כי ארצו התעקשה והדברים אף נאמרו מעל בימת האו"ם ששום התקדמות לא תיתכן ללא השבת כל החטופים. "לראשונה השמענו באו"ם שהחמאס נושא באחריות בלעדית למאורעות ה-7.10".

הוא התייחס להצעת הצרפתית בגיבוי סעודיה להקמת מדינה פלסטינית שהתנאי הראשון לה הוא "שעזה תשוחרר מחמאס".

השגריר דחה את הטענה שהמהלך "מלבין" אנטישמיות בצרפת. "נפגעתי קשות מהאמירות האלה. מה ש'מלבין' ומעודד עליה באנטישמיות זאת המלחמה בעזה. שמנו 15 אלף שוטרים ברחובות שיגנו על בתי כנסת וחנויות כשרות ויטפלו בהפגנות פרו-פלסטיניות".