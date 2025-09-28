נתניהו חייב להיות מחומש בתוכנית מעשית שתיתן פייט רציני ללחץ הבינלאומי כנגד החלת הריבונות ובהכרה במדינה פלסטינית. לצערי, עד כה רוב גופי הימין לא ייצרו אחת כזו.

לאחר ה-7/10 המציאות השתנתה.

גם העולם הסוני יכול להבין את הסכנה מהרצון הפלסטיני לישות עצמית, שבפועל אין בה שום נכונות לנרמול יחסים. מערכת החינוך וההטפה במסגדים מגדלות דור אחר דור של שנאה תהומית לישראל.

בכל המפות והביטויים הרשמיים שלהם ישראל כולה מסומנת כפלסטין, ותוכנית השלבים נאמרת בגלוי.

הרשות הפלסטינית היא הראשונה המתנגדת לפתרון שתי מדינות, משום שכל הווייתה היא מדינה פלסטינית אחת בין הנהר לים. באופן גלוי היא תתהדר בתוכנית שתי המדינות, אבל מאחורי הקלעים היא מקדמת באופן שיטתי ובשיטת השלבים מדינה אחת בין הנהר לים. כן, כן, הרשות הפלסטינית, לא רק החמאס.

הפלסטינים מעודדים טרור ומנציחים את כל השהידים בצורה גלויה כולל משכורת ותמיכה לבני משפחותיהם.

הם אינם נושאים בשום אחריות לסביבה וגם לא לתכנון האזור, וגורמים בפועל להשמדת כל חלקה טובה. הסטטוס קוו הקיים מחזיר אותנו לאחור ומאפשר נזק בלתי הפיך גם בכך.

הרשות הפלסטינית מתנגדת גם לכל נורמליזציה מול ישראל ופועלת להכפשתה באו”ם ובמוסדותיו. ישראל חייבת לשנות דיסקט. אין דיאלוג על מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון. זה נגמר. שלושים שנות אוסלו וההתנתקות ואירוע ה-7/10 ותמיכת רוב הפלסטינים בו, כל אלו היו ארועים בעיקר עם מחיר דמים כבד והם הסתיימו.

אפשר לשקול מו”מ מול הסעודים והאמירתיים על היום שאחרי בעזה, אבל בשום פנים ואופן לא על יהודה ושומרון. גם אירופה הרופסת עם מנהיגים בעלי עיוורון, צביעות וחוסר הבנה מוחלט מקדמים דווקא עכשיו הכרה בצורך במדינה פלסטינית כדי לרצות את המיעוטים ההולכים וגדלים אצלם פנימה,

הרי זהו אינטרס שלהם להתנגד להתעצמות הלאומית הפלסטינית, בעיקר לנוכח ראייתם את הציר האיראני-שיעי והחמאס וגם את הרשות הפלסטינית המעוניינים כולם בהשמדת ישראל וגם בכיבוש כלל העולם המערבי. הם יודעים היטב היום מה המשמעות והצורך בישראל חזקה.

יש להחיל באופן מעשי ריבונות על בקעת הירדן ומעלה אדומים רבתי בשלב זה. פלסטינים יוכלו להשתלב כמיעוט וגם יוכלו להנות משיוויון זכויות וחובות הדרגתי. מי שלא ירצה - יוכל להגר בתמורה הוגנת לנכסיו.

לאחר מכן נחיל ריבונות על שאר השטח, לאור לקחי החלתה.

כל מי שרוצה ישראל חזקה באזור מול הפונדמנטליסטים צריך לתמוך בצעדים אלה. ישראל חזקה יכולה להיות רק בנוסחה כזו. זהו מסר שחייב להיות מהודהד באופן ברור וגלוי, מדינה פלסטינית= 7/10.

העברתי לנתניהו תוכנית מפורטת בעניין.

הכותב שימש כיועץ לענייני התיישבות תחת שרי הביטחון משה (בוגי) יעלון, אביגדור ליברמן ובנימין נתניהו וכיועץ לשר הביטחון נפתלי בנט לענייני שטחי C