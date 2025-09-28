האם נשיא ארצות־הברית אי־פעם הכריז על ריבונותה על ניו יורק? האם נשיא קנדה נזקק להכרזה על ריבונות בקוויבק? האם נשיא צרפת הכריז כי פריז שייכת למדינתו? מעולם לא.

הסיבה פשוטה: ריבונות אינה עניין של הכרזה אלא של מציאות משפטית. ההכרזה עצמה חסרת משמעות.

המשפט הבינלאומי מגדיר ריבונות של מדינה לפי שלושה תנאים:

א. שטח מוגדר.

ב. אוכלוסייה באותו שטח.

ג. שליטה אפקטיבית באוכלוסייה ובשטח.

לצורך חיזוק הריבונות מצרפים לעיתים עוד שני תנאים נוספים - הכרה בינלאומית בשליטה זו והסכמת רוב האוכלוסייה בשטח לשלטון.

עיקרון נוסף: כל שטחי היבשה בעולם, למעט אנטארקטיקה, נמצאים תחת ריבונות של מדינות מוכרות.

לפי קריטריונים אלה, המדינה הריבונית היחידה בין הירדן לים היא מדינת ישראל. הריבונות חלה בתל־אביב, בירושלים וגם ביהודה ושומרון. אין צורך בשום "הכרזה" כדי לבסס עובדה זו.

ואף למי שמתעקש על מסמך כתוב - הרי כבר ביום שלאחר הכרזת העצמאות קבעה האסיפה המכוננת, בפקודת סדרי השלטון והמשפט, כי כל סמכויות המנדט הבריטי עברו למדינת ישראל. סעיפים 11 ו־14 לאותה פקודה החילו את הריבונות על כל שטחי המנדט - מהירדן ועד הים, כולל עזה.

יתרה מכך - גבולות הריבונות נקבעים בהסכמי גבולות בין מדינות שכנות. הגבול הבינלאומי בין ישראל לירדן נקבע בהסכם השלום לאורך נהר הירדן. בחתימתו השתתפו נציגים מרוב מדינות המערב, והוא לא הוטל בספק אף לא על ידי מדינות ערב. לפיכך, מבחינת המשפט הבינלאומי, לישראל ריבונות מלאה על כל השטח שבין הירדן לים.

גם במישור החוק הפנימי: הכנסת החילה את חוקי המדינה על כלל השטח. ביהודה ושומרון נקבע כי תחול חקיקה צבאית ישראלית בשטחי C (שהיא תחיקה ישראלית לכל דבר וענין וכמעט זהה לחוקי הכנסת), וחוקי הרשות הפלסטינית בשטחי A ו־B . כל אלה הן החלטות מפורשות של הכנסת והממשלה.

משום כך, ניסיון "להכריז כיום על ריבונות" ביהודה ושומרון הוא אינו רק מיותר - אלא טעות משפטית ומדינית חמורה. הוא ישדר כי עד כה לא התקיימה ריבונות ישראלית שם, וישראל מבקשת "לשנות מצב" - טענה מופרכת לחלוטין.

הצעד הנכון כיום הוא חיזוק ומימוש הריבונות בפועל: השלמת אזרוח המִנהל והחקיקה בשטחי C, ביטול מעורבות צה"ל ומשרד הביטחון בניהול האזרחי, והעברת האחריות לידי משרדי הממשלה הרלוונטיים. אלו צעדים פנימיים של מדינת ישראל - לא "הכרזה" בכל פורום בינלאומי.

כל הצהרה רשמית על "החלת ריבונות" או "סיפוח" היא לא רק חסרת בסיס, אלא תפגע בריבונות הקיימת ותזמין התערבות זרה בענייניה הפנימיים של ישראל. מדינה ריבונית אינה מכריזה על המובן מאליו - היא פשוט מממשת אותו.