לרגל יום הזיכרון ה-30 לרצח יצחק רבין ובפעם הראשונה בישראל, הקולנוען עמוס גיתאי יציג בהיכל התרבות בת"א את המופע "יצחק רבין: כרוניקה של רצח" יחד עם השחקניות יעל אבקסיס וקרן מור, התזמורת הסימפונית חיפה ומוזיקאים בינלאומיים.

מההודעה הרשמית על המופע ניתן להבין כי הוא יציג עמדה פוליטית מובהקת. "במופע נרקם פסיפס של דימויים, קולות וצלילים", נכתב בהודעה, "המשחזרים את מהלך ההיסטוריה והאלימות חסרת התקדים שבה התנגדו כוחות לאומניים לפרויקט השלום".

"בין קטעי ארכיון לקול ומוזיקה", אומרים מפיקי המופע, "ממשיך גיתאי את עבודתו כ'אדריכל זיכרון' ומביא לבמה יצירה המשלבת קולנוע, תיאטרון ומוזיקה, כדי לקונן על הרגע המכונן בהיסטוריה הישראלית, בו נגדעה אפשרות אמיתית לשלום".

"דרך המופע", הם מוסיפים, "חושף גיתאי את ההסתה והאלימות שבה נלחמו הכוחות הלאומניים בהסכמי אוסלו עד לרצח, שאת השלכותיו אנחנו מרגישים עד היום".