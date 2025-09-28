יורם אטינגר, ששירת כציר וקצין קשר עם הקונגרס האמריקאי בעבר, התייחס בראיון ל'כאן מורשת' לביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בארצות הברית ולפגישתו הצפויה עם הנשיא דונלד טראמפ.

לדברי אטינגר, "נראה שההתפתחויות הן טבעיות. אלא אם מישהו מצפה למאה אחוז הסכמה בין שני מנהיגים - זה דבר נדיר".

הוא הוסיף כי האווירה הכללית צפויה להיות חיובית מאוד, בין היתר לאור נאומו האחרון של טראמפ באו"ם שבו הדגיש את המחנה המשותף עם ישראל, במיוחד בהתנגדות להקמת מדינה פלסטינית ולהמשך שלטון חמאס ברצועה.

באשר לשאלת החלת ריבונות ו'תכנית טראמפ', הביע אטינגר ספק שראש הממשלה יצא לארה"ב במטרה לחזור עם התחייבות אמריקאית מלאה בנושא: "אני לא משוכנע שראש הממשלה יצא לארה"ב מתוך כוונה לחזור עם הבטחה אמריקאית או הסכמה אמריקאית לריבונות".

בהמשך הדגיש כי בעיניו נושא עזה איננו בהכרח הנושא המרכזי בשיחות: "אם אכן זה יהיה הנושא המרכזי - זו תהיה החמצה גדולה מצד ישראל, משום שהנשיא טראמפ טועה כשהוא סבור שהמלחמה מול איראן הסתיימה. איראן, נכון לעת הזו, נהנית מתמיכה מסוימת מצד מדינות כמו סין ואולי גם רוסיה, ומשקמת יכולות קונבנציונליות, בליסטיות וגרעיניות - וזה איום קיומי מידי על ישראל הרבה יותר מרצועת עזה".

הוא הזכיר את המציאות המקומית הקשה: "כן, בעזה יש כוחות ויש לנו 48 חטופים - עזה זה הבהול, איראן זה הדחוף מאוד. יש לנו חיילים שם, יש לנו בנים שם. אבל אני סבור שאחריותו של ראש ממשלה היא לגבי קיומה של ישראל".

בנוגע לסיוע האמריקאי וההסכם הנוכחי, הזהיר אטינגר שזו נקודה קריטית: "עשר השנים של ההסכם הנוכחי מסתיימות בשנה הבאה. חובתו של ראש הממשלה להציג בפני הנשיא שטיב הקשר עם ישראל שווה הרבה יותר משלושה נקודה שמונה מיליארד דולר בשנה - וכדאי לדון איך ממשיכים הלאה".

לסיום התייחס לממד הפוליטי-מפלגתי של היחס לארה"ב: "אין ספק שכאשר הנשיא הוא רפובליקני או דמוקרטי - יש פרשנויות לגבי חד-מפלגתיות. עם זאת, ישראל חייבת לשמור על דו-מפלגתיות ולהשקיע גם בדמוקרטים וגם ברפובליקאים. אילו היה תלוי בי - הייתי מעריך מאד אם נתניהו יקדיש עוד ימים לביקור בבתי המחוקקים".