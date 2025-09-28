שריפה שהציתו עבריינים בגליל ללא קרדיט

בגליל מתפשטת בחודשים האחרונים תופעה מסוכנת ומטרידה: עבריינים אוספים כמויות גדולות של פסולת מכל הסוגים - גזם חקלאי, פסולת ביתית ולעיתים אף פגרים - ומציתים אותן בשטחים הפתוחים, כדי לחסוך בעלויות ההטמנה היקרות באתרים מוסדרים.

לדברי תושבי האזור, במיוחד בסופי שבוע ובחגים, כאשר מערכי הפיקוח אינם פועלים בשטח, נערמות ערימות פסולת גדולות, וברדת החשיכה מוצתות.

הלילה (ראשון) היתה הצתה גדולה בשטח המועצה המקומית טורען, וכוחות הכיבוי שנקראו למקום נאלצו כמו לעמוד מהצד ולהשגיח שהאש לא תתפשט, אך התוצאה היא זיהום אוויר חמור, ענני עשן וריח בלתי נסבל ביישובים רבים בגליל.

אופיר שיק, יו"ר "לב בגליל" וסגן ראש מועצת גליל תחתון, מסר: "לא ייתכן שבשנת 2025 מדינת ישראל תאפשר לשרוף את הגליל באין מפריע. התופעה הזאת לא רק פוגעת באיכות החיים של מאות אלפי תושבים, אלא מסכנת את בריאותם באופן ישיר. במקום להעלים עין, על המדינה להציב מצלמות, להפעיל רחפנים ולנקוט יד קשה נגד עברייני השריפות. לתושבים נמאס וכדאי שהרשויות יעשו את תפקידן בהקדם. התושבים יובילו את המאבק ויצאו למלחמה בתופעה עד שתטופל".

ב"לב בגליל" קוראים לכלל משרדי הממשלה לפעול מיידית, ובראש ובראשונה למשרד לביטחון לאומי - שאחראי על אכיפת החוק באמצעות המשטרה. בנוסף נדרשים גם המשרד להגנת הסביבה, הרשויות המקומיות ומשרדי ממשלה נוספים לשים סוף להצתות הפסולת הבלתי חוקיות, ולהפסיק את המחדל שמזהם את האוויר ומסכן את חיי התושבים בגליל.