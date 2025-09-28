הערב (ראשון) יתקיים אירוע "הכי קרובות לאמא" זו השנה ה-18, למרגלות מערת המכפלה בחברון. מדובר באירוע התשובה המרכזי לנשים, ביוזמת עמותת מחדשי היישוב היהודי בחברון, המזמינה את כלל הציבור להשתתף.

האירוע יעמוד בסימן חיזוק נשי מרגש, וישתתפו בו נשים גיבורות ועוצמתיות. סיגל קראניק, אלמנתו של אריק רבש"ץ שנפל בקיבוץ בארי ב-7 באוקטובר, תעביר שיחה עוצמתית מלאה באמונה ותפילה.

אפרת מור, אמו של איתן החטוף בעזה, תחזק את המשתתפות ותחבר אותן למאבק העוצמתי והאצילי שמשפחת מור, יחד עם פורום הגבורה, מובילים למען החטופים ועם ישראל.

מעמד נשי עוצמתי למרגלות מערת המכפלה - הרישום פתוח

הרבנית ימימה מזרחי תישא שיחה מרגשת לקראת יום הכיפורים, אשר צפויה להיות אחת מנקודות השיא של המעמד.

בחלק המוזיקלי של הערב יתקיים מופע מיוחד של הזמרת רוחמה בן יוסף, שתארח את הזמרת ריעות זלאיט.

מנכ"ל עמותת מחדשי היישוב היהודי בחברון, אורי קרזן, מדגיש את החשיבות המיוחדת של האירועים מסוג זה לחיזוק העיר חברון.

ראש המועצה המקומית חברון, אייל גלמן, מברך את האלפים שיגיעו לאירוע, ומזמין את ציבור הנשים להיכרות עם האתרים ההיסטוריים בעיר, וכן לראות את הבתים החדשים שנרכשו ואת השכונות החדשות שנבנו. לדבריו, "העיר חברון עוברת מהפכה בימים אלו, ואנו שמחים לראות אלפי יהודים שמגיעים בימי הסליחות לחברון ומערת המכפלה".

האירוע יועבר גם כאן בשידור חי בערוץ 7.

