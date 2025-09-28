אירוע "הכי קרובות לאמא" מתקיים הערב (ראשון), זו השנה ה-18 למרגלות מערת המכפלה בחברון, ביוזמת עמותת מחדשי היישוב היהודי בעיר. האירוע מדובר בשידור חי כאן בערוץ 7.

בערב נוטלות חלק סיגל קראניק, אלמנתו של אריק, רבש"ץ קיבוץ בארי שנהרג ב-7 באוקטובר, אפרת מור שנה איתן חטופה בעזה תחזק את המשתתפות ותחבר למאבק שמובילה משפחת מור יחד עם פורום הגבורה למען החטופים ועם ישראל.

לקראת יום הכיפורים תישא הרבנית ימימה מזרחי שיחה שתרטיט את הלב. את החלק המוזיקלי תוביל הזמרת רוחמה בן-יוסף, שתארח על הבמה את הזמרת ריעות זלאיט למופע מיוחד.

מנכ"ל עמותת מחדשי היישוב היהודי בחברון, אורי קרזן, מדגיש את חשיבותם של האירועים לחיזוק חברון והקשר אליה.

ראש המועצה המקומית, אייל גלמן, בירך את ציבור הנשים שבא להכיר את האתרים ההיסטוריים בעיר, לראות את הבתים החדשים שנרכשו ואת השכונות החדשות שנבנו. לדבריו, העיר מצויה בתקופה של התחדשות, ובימי הסליחות מגיעים אלפי מבקרים לחברון ולמערת המכפלה.