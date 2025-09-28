דביר שנרב שר "לשמוע אל הרנה" בחופתו צילום: באדיבות המצלם

חמש שנים לאחר שנפצע קשה בפיגוע במעיין דני שבו נרצחה אחותו רנה הי"ד, נישא הערב (ראשון) דביר שנרב לבחירת ליבו דנה מלכיאור.

במהלך החופה נשא שנרב דברים בפני הקהל, וריגש את הנוכחים כשאמר, "אם אשכחך. בתוך ימי זיכרון - זיכרון מעשינו אל מול הקדוש ברוך הוא, אנחנו חייבים לזכור ולהזכיר. שלא נשכח".

שנרב הוסיף והזכיר את חבריו שנפלו ונפצעו במאבק למען עם ישראל, "נמצאים איתנו כאן מספר אנשים שכולנו חבים להם את שמחתנו - משפחת שכנזי והלל היקרה של איתן חברי הטוב, משפחת לקס של נווה, טליה לביא של צביקה, אמויאל של מרדכי, גואטה של יהודה, משפחת אוחיון של משה ואליעד חברי מחמדי, וכמובן המשפחה האהובה שלי ושל רנה שלנו. כולם הביאו לטובת עם ישראל וארץ ישראל חלק מהשלם המשפחתי שלהם, ועכשיו הם חסרים. וזה חסרון עצום!"

הנאום המרגש של דביר שנרב בחופה צילום: באדיבות המצלם

בהמשך פנה שנרב למשפחות השכולות ולבני משפחתו ואמר, "כמו באותם רגעים קשים שהאדמה נפערה תחת רגלינו והשמים הזדעזעו, כך גם עכשיו הכול מזדעזע ומתחדש. אבל עכשיו מתחדש לטובה. חתונה היא איננה דבר מובן מאליו, היא נס גלוי. ניסים יכולים לקרות. החיים החדשים יכולים להאיר. בקרוב בעזרת ה' בשמחות אצל כולם".

בתום הדברים הוא שר את השיר "לשמוע אל הרנה" שזכה לביצוע מיוחד לזכרה של רנה שנרב הי"ד והפך לחלק ממנגינות הסליחות המושרות בבתי כנסת רבים.