טאקר קרלסון, איש תקשורת רב ההשפעה בחוגי הימין בארה"ב, יוצא במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בסרטון וידאו שפרסם אמר קרלסון כי נתניהו "מספר לאנשים עימם הוא נפגש שהוא שולט בנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ".

הוא כיוון את דבריו אישית לנתניהו, והוסיף שאינו מחיל זאת על מדינת ישראל, על הישראלים "ובוודאי לא על יהודים, מה שלא תהיה משמעות המילה הזאת".

לדברי קרלסון, "נתניהו גורם נזק אדיר לטראמפ, לארה"ב ולעולם, שכן בראש מעייניו רק האינטרס האישי שלו, והוא מתערב בפוליטיקה האמריקנית".

עוד טען כי "נתניהו, שכל העולם מתעב אותו, זקוק לטראמפ, ובמקביל הוא מבטא כלפיו יחס משפיל, ולכן על טראמפ להרחיק עצמו ממנו".

קרלסון, שבעבר הביע תמיכה בישראל והיה ביקורתי כלפי האסלאם הרדיקלי, שינה את עמדותיו בשנים האחרונות, והחל לבטא עמדות הנתפסות בעיני מבקריו כאנטישמיות, וגילה עמדה אוהדת כלפי המוסלמים.