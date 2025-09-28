צה"ל והשב"כ חיסלו מהאוויר את חסן מחמוד חסן חסין, מפקד מחלקת נוח'בה בגדוד אל־בורייג' של חטיבת מחנות המרכז בחמאס.

במערכת הביטחון אומרים כי חסין היה מבוקש מרכזי בשל חלקו המרכזי בטבח 7 באוקטובר. יחד עם המחבל מוחמד אבו עטיוי, שחוסל באוקטובר 2024, הוא פיקד על הרצח במיגונית בכביש 232 באזור רעים, והיה מעורב גם בחטיפת אזרחים ישראלים.

במסגרת תפקידו המבצעי הכווין חסין והוציא לפועל כמה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל שפעלו ברצועת עזה. תשתיות והכוחות שעליהם פיקד שימשו לפגיעה בכוחות מתמרנים ולניהול לחימה בתוך המרחב האורבני.

המחבל שחוסל ביום הטבח צילום: דובר צה"ל