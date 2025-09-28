הרב משה שטרנבוך, ראב"ד העדה החרדית, נשא דרשת 'שבת שובה' חריפה בבית הכנסת דושינסקיא בירושלים במהלכה השווה את מדיניות הממשלה בנושא גיוס חרדים לאינקוויזיציה הספרדית.

הרב שטרנבוך פרץ בבכי במהלך הדרשה וכינה את התנהלות הממשלה בסוגיית גיוס החרדים "גזירת שמד".

אלפי משתתפים גדשו את היכל בית המדרש הגדול. בין הנוכחים ישבו חברי בית הדין של 'העדה החרדית', האדמו"ר מדושינסקיא ורבנים מקהילות החרדיות השונות.

הרב שטרנבוך פתח את דבריו בהתייחסות לבחורים החרדים שנמצאים במעצר. "הרבה בחורים יושבים עכשיו בבית המעצר על מה שמסרו נפשם שלא ללכת לצבא שלהם. ואנחנו מחזקים אותם - אשריכם שנתפסתם על דברי תורה".

בהמשך השווה את הממשלה לאינקוויזיציה. "ראשי השלטון נוהגים כגרועים שבאומות, כמו האינקוויזיציה בשעתו שרדפו יהודים על מה ששמרו תורה ומצוות. אוי לנו שכך עלתה לנו בימינו שרוצים להטרידנו מקיום התורה ומצוות ה'".

בהמשך הוא פרץ בבכי ואמר: "בימים האלו אנו אומרים 'אבינו מלכנו כלה דבר וחרב ושמד מבני בריתך'. עלינו לכוון בתפילה שהקב"ה יבטל מעלינו גזירת שמד זו! כל מטרתם בגיוס החרדים הוא לבטל מאתנו את שמירת התורה".

הרב שטרנבוך סיים בפסק הלכה נחרץ: "כבר אמרתי כמה פעמים, שעל פי הלכה איסור גמור ללכת לצבא שלהם. בחורים שמקבלים צווי גיוס מהצבא, יזרקו המכתבים מיד, ולא לבוא עמהם בוויכוחים".