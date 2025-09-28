ראש עיריית ניו יורק, אריק אדמס, הכריז כי הוא פורש מהמרוץ לראשות העיר. אדמס נענה לקריאות הרבות לפרישה כדי לאחד את השורות נגד המועמד האנטי ישראלי זוהרן ממדאני.

אדמס, שנותר אחרון בסקרים אחרי ממדאני אדמס, שדירוגו בסקרים הראה מקום רביעי אחרי ממדאני, מושל ניו יורק לשעבר אנדרו קואמו והמועמד הרפובליקני קרטיס סליווה, מסר את ההודעה בהודעת וידאו, והדגיש את ההישגים שלו במהלך כהונתו.

לפי שעה הוא לא הביע תמיכה במועמד אחר אך קרא למחליפו להמשיך את הדרך שהיתווה.

החלטתו של אדמס התקבלה לאחר לחצים פוליטיים כבדים, כולל מצד הבית הלבן, ששקל להציע לו מינוי כדי לפתות אותו לפרוש מהמרוץ.

ההערכות הן שכעת אנדרו קואומו יהיה המועמד המוביל מול ממדאני.

ממדאני ניצח בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית לראשות עיריית ניו יורק ביוני האחרון. קוואמו התמודד מולו בפריימריז מטעם המפלגה ונחל הפסד, אך הודיע כי ירוץ עצמאית. אם יזכה, יהפוך ממדאני לראש העירייה המוסלמי הראשון של ניו יורק.