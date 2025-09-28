ג'ו כהן, יהודי חובש כיפה בן 67, הותקף אתמול (שבת) בעיר יֵיר (Yerres) שבצרפת בדרכו חזרה מהמקווה.

לפי העדויות, התוקף התנפל עליו מאחור, היכה אותו במכות קשות וצעק לעברו קריאות אנטישמיות: "יהודי מלוכלך, נרצח אותך".

כהן, שנחבל בפניו ובחזהו, פונה לקבלת טיפול רפואי כשהוא מדמם ומבוהל. לאחר התקיפה, חיפש התוקף על גופו של כהן במטרה "למצוא כסף ואת מפתחות בית הכנסת", כלשונו.

שגרירות ישראל בצרפת גינתה בחריפות את התקיפה האנטישמית. בהודעה נמסר כי מדובר "במעשה חמור ביותר, המשתלב בהקשר המדאיג של העלייה המתמשכת באנטישמיות בצרפת". השגרירות איחלה לכהן החלמה מהירה ומלאה, והביעה אמון ברשויות הצרפתיות כי יפעלו במהירות לאתר את התוקף ולהביאו לדין.

האירוע התרחש לא רחוק מנמל התעופה אורלי, ומעורר דאגה רבה בקרב הקהילה היהודית בצרפת לנוכח העלייה באירועי האלימות והאנטישמיות בשנים האחרונות.