בזמן שהדיון הציבורי בישראל נקרע בין התקווה לשחרור החטופים לבין הדרישה להכרעה מוחלטת של חמאס, מונח על השולחן מתווה אמריקני חדש, בחסות הנשיא טראמפ, המבקש לפרוץ את הדרך החוצה מהמבוי הסתום.

הפרשן לענייני ערבים של חדשות 12, אהוד יערי, שחשף את פרטי ההסכם המלאים, העריך כי "זה המתווה הטוב ביותר שבעולם של מציאות, לא של הזיות ודימיונות, ניתן לקבל".

לדבריו "מי שחולם על זה שנשלוט לאורך זמן על רצועת עזה עם שני מיליון פלסטינים, על זה שננהל מלחמת נצח, על זה שנראה את אנשי חמאס עם תחתונים ודגלים לבנים יוצאים החוצה - חי בעולם אחר. בעולם של המציאות, זה המתווה הטוב ביותר שאפשר לחשוב עליו".

לדברי יערי, ההסכם המוצע אינו פתרון קסם, אלא תחילתו של תהליך ארוך ומורכב. "המתווה הזה הוא נקוב כחורים. זו גבינה שוויצרית עם חורים גדולים ביותר. יהיה משא ומתן על 21 הסעיפים האלה לאורך חודשים ואולי אפילו שנים. אנחנו מדברים פה על הסכם שהאופק שלו הוא אופק של שנים, לא של שבועות ולא של חודשים".

אז מה בכל זאת מכיל המתווה שהופך אותו לכדאי כל כך עבור ישראל? יערי מצביע על שני סעיפים קריטיים בשלב הראשון. "מה שחשוב הוא, שפה נאמר, כבר בשלב הראשון, תוך 48 שעות, החמאס משחרר את החטופים וישראל לא נדרשת לנסיגה. רק בהמשך תהיה נסיגה הדרגתית שצריך יהיה לדון עליה".

הוא מוסיף כי המתווה מכיל "מקל" משמעותי למקרה שחמאס יסרב. "אם חמאס יגיד לא אפשר להתחיל במימוש הממשל הזמני הזה, הטכנוקרטי, בדרום רצועת עזה, עם כוח ביטחוני בינלאומי, אבל בפיקוח אמריקאי ובהשתתפות ערבית, גם ברפיח ובחאן יונס, כשצה"ל ממשיך לעשות מה שהוא עושה בעיר עזה".

באשר לרשות הפלסטינית, אומר יערי כי היא "מוזכרת במילה אחת", ורק בעתיד הרחוק "אחרי שיהיו רפורמות ואחרי שבעזה תהליך השיקום יתפתח".

יערי מעריך שחמאס יתקשה מאוד לדחות את ההצעה על הסף. "אני חושב שחמאס במצוקה איומה כרגע. הוא לא יכול לבוא ולומר לכל העולם הערבי ולטורקים ולקטארים בתוכם, שהוא שולל את ההצעה. הוא יצטרך לומר 'כן, אבל'. הסירוב להצעה שזוכה לתמיכה בינלאומית וערבית רחבה, יבודד את חמאס. אם הוא היה רוצה לההשיב בשלילה זה כבר היה קורה".