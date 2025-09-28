הרמטכ"ל: "ההתרעה המודיעינית בראש הייעוד של אמ"ן" צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל ביקר ביחידה 9900 של אגף המודיעין יחד עם ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר ומפקד היחידה תת־אלוף ש'.

במהלך הסיור נחשף זמיר ליכולות המבצעיות והטכנולוגיות של האגף ולמאמצי ההתאמה המבצעית מאז פרוץ המלחמה.

בדגש מיוחד הוצג מהלך החזרת תחום ההתרעה לראש סדר העדיפויות של האגף כחלק מיישום לקחי ה־7 באוקטובר.

"אגף המודיעין נמצא בתהליך השתנות משמעותי שעיקרו מתבסס על לקחי השבעה באוקטובר. ההתרעה המודיעינית עומדת בראש הייעוד של האגף ועלינו לדאוג שכל משימותינו תומכת אותה", אמר זמיר.

הוא הדגיש כי "אמ"ן הוא מהגורמים המשמעותיים שהביאו את צה"ל להישגים והצלחות מבצעיות חסרות תקדים אחרי הכישלון הגדול של השבעה באוקטובר. ביחד עם שורת קצינים מצוינים, ראש אמ"ן מוביל את האגף במקצועיות וצניעות, ומצעיד את הארגון קדימה אל מול האתגרים הגדולים שלפנינו".

במערך 9900, האמון על מודיעין חזותי, ניתוח תצלומי אוויר ולוויין ופריסת מודיעין מרחבי לכוחות הלוחמים, נמשכת הטמעת תשתיות וטכנולוגיות חדשות לשיפור מהירות ה־"זיהוי-הבנה-תקיפה" ותמיכת ההתרעה.

בצה"ל מדגישים כי תהליכי ההתאמה באמ"ן נועדו לחזק את רציפות ההתרעה, לצמצם פערים שהתגלו במלחמה ולייעל את החיבור בין מודיעין מדויק לבין מאמץ מבצעי רב-זרועי בזירות הלחימה.