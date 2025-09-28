העיתונאית מוריה אסרף הגיבה היום (ראשון) לביקורת שפורסמה בעיתון "הארץ" על פרשנותה לנאום ראש הממשלה בעצרת האו"ם.

אסרף כתבה: "שמישהו ימסור לעיתון הארץ שאם יום אחד חלילה אפסיק להיות בצידה של מדינת ישראל - אתחיל לקבל מהם עצות. עד אז חבל על כתיבת הטורים האובססיבית".

התגובה באה לאחר שהעיתון פרסם טור של יסמין לוי בו נמתחה ביקורת חריפה על הפרשנות של אסרף בחדשות 13.

לוי כתבה בין היתר: "דיפלומטים באולם עצרת האו"ם לא רצו לשמוע את נתניהו מאשים ומתבכיין, אבל הם תומכים בישראל ובאזרחיה. וכמו ישראלים רבים, הם מייחלים ליום שבו יוביל את המדינה אדם ראוי ובעל חזון שעימו הם חולקים ערכים משותפים. אבל אסרף, כמו נתניהו, בטוחה שהמדינה זה הוא ושהם הבעיה. לא מי שפוגע בביטחון, בכלכלה, בצבא, בשלטון החוק וביחסים הבינלאומיים שעליהם ישראל עמלה שנים. היא קינחה באמירה ש'צריך היה להתנהל אחרת, אבל זה לא פותר לרגע את צביעות העולם'. לשכת 'המדינה' כבר תמצא דרך להודות לה".

בעקבות הפרסום, אסף חידדה את עמדתה כי ביקורת פוליטית אינה עילה ל"טורי הסברה נגדה", כלשונה, והבהירה כי פרשנותה לנאום ראש הממשלה משקפת תפיסת עולם פרו-ישראלית שהיא אינה מתכוונת לשנות.