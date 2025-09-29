צה"ל זיהה הלילה (שני), סמוך לשעה 01:00, כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל.

נמסר כי מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. יש לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף.

בהמשך הופעלו אזעקות באזור המרכז, כולל בתל אביב, וביישובים בשפלת יהודה.

לאחר מכן עדכנו בדובר צה"ל כי הטיל יורט בהצלחה. ממד"א נמסר כי לא קיבלו קריאות בעקבות הירי.

ביום חמישי האחרון הופעלו אזעקות באזורים נרחבים במרכז הארץ בשל שיגור טיל מתימן. כעבור דקות ספורות מהודעת צה"ל על זיהוי הטיל מערכות ההגנה האוויריות הצליחו ליירט את האיום.

השיגור הגיע שעות ספורות לאחר שחיל האוויר תקף בתימן באמצעות עשרות כלי טיס ומטוסי קרב מטרות של מנגנון הביטחון והמודיעין ושל צבא שלטון הטרור החות'י במרחב צנעא שבעומק תימן.

בין המטרות שהותקפו: מפקדת השליטה של המטכ"ל החות'י, מתחמים של מנגנון הביטחון והמודיעין של שלטון הטרור, מטה מחלקת ההסברה הצבאית של החות'ים, ומחנות צבאיים בהם זוהו אמצעי לחימה ופעילים צבאיים של שלטון הטרור במרחב צנעא.