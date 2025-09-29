מליאת הכנסת צפויה להצביע היום (שני) על הצעות חוק התקציב הנוסף לשנת 2025.

ההצבעה תתקיים בדיון משולב של שתי הצעות חוק: תקציב נוסף לשנת 2025 והצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית.

לפי שעה הרוב הקואליציוני נמצא בסימן שאלה. 'דגל התורה' צפויה להצביע נגד התקציב הנוסף בהוראת מנהיגה הרב דב לנדו. התנגדות זו מעמידה את הקואליציה בפני אתגר מתמטי משמעותי. סיעת ש"ס עדיין לא אמרה כיצד תצביע. גם אם תתמוך - הרוב השברירי יועמד על 61 בלבד.

מעניין יהיה לעקוב כיצד יצביעו חברי הכנסת מאיר פרוש וישראל אייכלר שלאורך החודשים האחרונים, בהוראת רבותיהם, יישרו קו עם עמדת דגל התורה.

הדיון במליאה החל בשעה 10:00 עם הצגת הצעות החוק על ידי יו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מילביצקי. הנמקת ההסתייגויות תימשך עד שבע שעות, ולאחריה ישמעו סיכומים משר האוצר בצלאל סמוטריץ', ראש האופוזיציה יאיר לפיד ויו"ר ועדת הכספים - שבע דקות לכל אחד.

ההצבעות יחלו לאחר השעה 15:00, עם הגבלה של עד 30 הצבעות על הסתייגויות בסעיפים המילוליים, ו-15 הצבעות על חוק הפחתת הגירעון.