חשבון הנפש של האלוף נמרוד אלוני צילום: דובר צה"ל

האלוף הפורש נמרוד אלוני נשא היום (שני) נאום קשה שכלל ביקורת נוקבת על הצבא והעומד בראשו.

"אני משתחרר מצבא שמושג האחריות בו נרמס וחולל, ושאיבד את ביטחונו לשים את כישלונותיו על השולחן", האשים על הבמה כשמולו הרמטכ"ל זמיר ומפקד פיקןד העומק הנכנס, אלוף דן גולדפוס.

"משתחרר מצבא שיודע להילחם בשטח בנוי, בשילוב זרועות מדהים, כמו שמעולם לא ידענו, וכפי שכנראה אף צבא בעולם לא יודע. משתחרר מצבא עם אמל"ח מצוין ועם פתרונות ללחימה בתת-קרקע, אבל בעיקר אני משתחרר מצבא עם ביטחון עצום ביכולתו לפעול בכל מקום במזרח התיכון".

"לפני שנתיים ניסינו להכיל את אויבינו מדרום ומצפון מתוך מחשבה שהזמן יעשה לנו טוב, לכלכלה ולצמיחה, ונוכל לשמר מצב קיים לאורך זמן. טעינו, כולנו. אני משתחרר מצבא שמבין שטעה באירוע גלדיולה, באוהל בהר דב, בהתעצמות חמאס או שנתיים של ירי ג'יהאד פלסטיני בתקופת בהאא אבו אל-עטא. שימרו על שבועתנו: לעולם לא עוד ניר עוז, לעולם לא עוד טבח הנובה".

"אנחנו בימים של בין כסה לעשור ויותר מכל אלו ימים של תשובה. בחשבון הנפש שלי אשא עמי ארבעה: את כישלוני למנוע את רצח משפחת פוגל, את החלטתי לנסוע למפקדת פיקוד הדרום בצהרי 7 באוקטובר לבקשת מפקד הפיקוד ולא לנסוע להילחם בקיבוצי העוטף. את אי הצלחתי להביא להפעלת מפקדת העומק לייעודה ואת חייליי אשר נפלו תחת פיקודי".

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הודה למפקד הפורש: "נמרוד היקר, נפשך נקשרה בעשייה למען ביטחון המדינה עוד כנער בפנימייה הצבאית. כמוך כמוני".

את נמרודי יחליף בתפקיד אלוף דן גולדפוס, שהתייחס בנאום כניסתו לתפקיד ל-48 החטופים והחטופה שמוחזקים ברצועה כבר 724 ימים. "48 אזרחים, חיילים ואישה אחת. הם שם ממתינים, קוראים לערבות הדדית, לערך הרעות, לישועה מבצעית וערכית שתשיב אותם לחיק משפחותיהם ומולדתם. זוהי חובתנו".