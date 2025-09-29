בבג"ץ התקיים היום (שני) דיון בעתירת ארגון השמאל 'רופאים לזכויות אדם' נגד צה"ל באשר לתנאי הכליאה של המחבלים.

השופט אלכס שטיין, שישב בהרכב, העיר לעותרים כי "לא מדובר בעניין לבג"ץ. אין לתת זכויות יתר למחבלים על פני אסירים רגילים". דבריו זכו למחיאות כפיים מהמשפחות השכולות ומשפחות לוחמי צה"ל שנכחו באולם.

ח"כ טלי גוטליב אמרה בדיון כי "לפי החוק אין מקום לפנות לבג"ץ אם יש טריבונל אחר שמוסמך לדון".

איריס ברנשטיין, הנשואה לאביו של מפקד סיירת הנח"ל לשעבר, סא"ל יהונתן (ברנש) צור הי"ד שנפל בקרבות בשבעה באוקטובר קמה בתום הדיון ואמרה לשופטים: "בשם המשפחות השכולות אנחנו מודים לשופטים על ההחלטה".