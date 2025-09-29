ראש המטה של השר לביטחון לאומי, חנמאל דורפמן, מצוי במוקד חקירת מח"ש בחשד ש הנחה את מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, שלא לקחת את נשקו של אזרח יהודי שירה בערבי בחווארה.

מדובר באירוע שהתרחש לפני כשנה כאשר הערבי רגם את מכוניתו של היהודי באבנים ובתגובה ירה היהודי לעברו.

לפי גורמי החקירה, ברשות מח"ש מצויות התכתבויות בין דורפמן לניצב פינצ'י. בהתכתבויות עדכן פינצ'י את דורפמן בדבר אירוע הירי, ובתגובה השיב דורפמן כי אין לקחת את נשקו של היורה, משום שלטענתו "מדובר בהגנה עצמית".

בעקבות זאת נחקר דורפמן אתמול במשך שעות במח"ש, אך לפי גורמים במשטרה סירב לשתף פעולה עם החוקרים.

דורפמן נחקר בעבר במח"ש באזהרה בחשד לניסיון להשפיע על חקירות הקשורות לפשיעה לאומנית של יהודים. בפברואר האחרון זומנו מקורבים לשר לביטחון לאומי, ובהם דורפמן, לחקירה, ובמהלכה הוצגו לו התכתבויות בינו לבין נצ"מ אבישי מועלם, אשר העלו לכאורה חשד לניסיונות השפעה על טיפול משטרתי באירועים.