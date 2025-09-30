ראש העיר ירושלים משה ליאון אירח בבניין העירייה את ראשי וגבאי הקהילות מהציונות הדתית בעיר. המפגש התקיים לקראת השנה החדשה, וכלל סיכום פעילות השנה האחרונה, הידוק הקשרים ואיחולי שנה טובה.

באירוע אמר ליאון לערוץ 7, "כמו כל ערב שנה חדשה אני עושה קבלת פנים לראשי הקהילות, הגבאים, כל מי שמנהל פה את הקהילות של הציונות הדתית, מארח אותם כאן במועצת העיר, ומברכים כולנו את השנה החדשה".

מנכ"לית העירייה אריאלה רג'ואן ציינה, "אנחנו מאוד שמחים, גאים, לקראת החגים, לארח פה את מיטב הציונות הדתית, נציגים של כלל הקהילות, מתחילים בקצת נוער, ממשיכים גם בנציגי בתי כנסת ובנציגים שלנו בכל מקום במדינת ישראל. גם את החגים, את הזמן הזה, את הזמן שכולנו חושבים חדש, זה העת שלנו לחבק את הציונות הדתית. לבוא ולומר מכאן, מירושלים, אנחנו שולחים חיבוק ענק לכל מי שמשתייך לציונות הדתית או למכלול האוכלוסייה. העיר שלנו שמונה כמעט למעלה ממיליון תושבים, תמיד יודעת לחיות זה לצד זה, לעולם לא זה על חשבון זה. וזו העת לקרוא לכל מדינת ישראל ללמוד מאיתנו. תלמדו מהעיר ירושלים על החיבוק הענק שאנחנו נותנים הערב לחברינו הטובים בציונות הדתית".

אהרון רבי, גבאי בית כנסת בעיר וסבו של שורד השבי אליה כהן, שיתף, "קיבלנו את הנכד בחזרה, ברוך השם, אחרי כל התפילות המיוחדות שעשינו בבית הכנסת שלנו. כל שבת בשעת מנחה התפללנו כשפתחנו את ספרי התורה ביקשנו על אליה שיחזור הביתה. אני התרגשתי מאוד. היה בתוך לבי אמונה שהוא יחזור. הייתה בי אמונה שהוא יחזור, התפללנו והתפללנו והתפילות לא הלכו ריקם. לא הייתי לא בהפגנות ולא בכיכר החטופים - אני ישבתי והתפללתי וביקשתי שהוא יחזור בריא ושלם".

על המפגש הראשון עם הנכד סיפר: "היה מרגש מאוד, בכינו והתחבקנו לחצי שעה ביחד, תפסתי אותו. כל יום שעובר הוא משתפר, המצב יותר טוב".

הוא נשאל האם משהו השתנה בשנים האחרונות ביחס הציבור לבית כנסת, ואמר: "יש יותר התעוררות, יותר אנשים התחזקו ובאים לתפילות. מאחל לכל בית ישראל שנה טובה ומבורכת".

שלום וסרטייל, גבאי בית כנסת במגדל אשר, אמר כי האירוע מחזק את תחושת הקהילתיות, "אנחנו באירוע שמחבר ומעריך את המציאות הזו של קהילות שהיו חסרות לנו מאוד ונשארו בגולה והיום יש ההסתכלות הזו על כל קהילה וקהילה כחלק שמחבר את הקהילה ויכול לעשות משלוש הרגליים - גם בגמילות חסד, גם בתורה וגם בעבודה שמחברים את כל הקהילות".

הוא הוסיף כי מאז מתקפת החמאס בשמחת תורה ניכרת התעוררות רוחנית בציבור. "מאז שמחת תורה בוודאי שיש רצון ושאיפה של הרבה יותר אנשים להתקרב מבחינה אמונית ויש גאוות יחידה גם כן באמונה, זה אנחנו רואים בהחלט עם כיפה, בלי כיפה, בית כנסת הוא המקום המחבר".

הרב יוחנן פריד הדגיש את חשיבותם של הגבאים, "הגבאים הם האוויר לנשימה של מתפללי בית הכנסת. הם נותנים את הכיוון, הם נותנים את הכלים, הם נותנים את האופי של המקום, הם מיישרים דרך לפעמים. אנחנו מקווים שבתי הכנסת יקבלו את כוחם מן הגבאים והגבאים יקבלו את כוחם מבתי הכנסת".

אחד הגבאים שיתף: "אנחנו כאן כדי להרים כוסית עם ראש העיר יחד עם כל הקהילות שנמצאות פה, וברוך השם זה לא שנה ראשונה שאנחנו מוזמנים לזה, ובציפייה שנקבל היתר בנייה ונבנה בניין חדש".

נציגי תנועות הנוער בני עקיבא ועזרא הודו על שיתוף הפעולה עם העירייה. ארגמן מתנועת עזרא אמרה: "תנועת עזרא ממש שמחה להשתתף פה בהרמת כוסית לכבוד השנה החדשה ורוצה על הדרך גם להודות על כל העשייה של העירייה וכל העזרה של העירייה ומחלקת הנוער במהלך השנה האחרונה ובעזרת השם לעוד הרבה שנים קדימה".

נציג תנועת בני עקיבא הוסיף: "אנחנו שמחים להגיע לפה כמדי שנה להגיד שנה טובה לכל תושבי ירושלים, להתחיל שנה חדשה עם כוחות מחודשים ביחד עם כל הציבור, ואנחנו שותפים בלהוסיף אור וטוב לעיריית ירושלים".

סגן ראש העיר אריה קינג אמר, "אנחנו מציינים את השנה החדשה, מתכנסים פה ראשי הקהילות של ירושלים מהציבור הדתי לאומי - הציבור המוביל פה בעיר בכל התחומים, אנחנו מובילים בכל מקום ובעירייה יש לנו נציגים, ויש לנו נציגים בשכונות, והקהילות היום מגיעות לפה ואנחנו באים להגיד להם תודה על כל מה שהם עושים במשך כל השנה, לומר להם שאנחנו לרשותם ולשירותם במשך כל השנה".

הוא הוסיף: "לראות איך אנחנו מטפחים את הקהילות הדתיות-לאומיות פה בירושלים ולראות איך אנחנו יחד מובילים את העיר כעיר לרמה עוד יותר טובה ממה שהיא היום. לומר תודה ולסגור קצוות על איך אנחנו מתקדמים לשלב הבא - וכל זה קורה עם ראש עיר שגם הוא מהציבור הדתי-לאומי. הזדמנות טובה להגיד תודה ולהרים 'לחיים' לקראת השנה הבאה שצפויה לפנינו עם הרבה הרבה משימות משותפות למען הציבור שלנו ולמען ירושלים".

סגנית ראש העיר חגית משה סיכמה, "מאוד מרגש כל שנה לפגוש את ראשי הקהילות של הציבור הדתי-לאומי בירושלים, זה אירוע מחבק. זאת הזדמנות להגיד שנה טובה ולראות את המגוון הרחב של הציבור שנמצא בכל קהילות העיר, בכל שכונות העיר. ירושלים היא עיר הבירה של הציבור הסרוג וזה כל שנה הולך ומתחזק, אנחנו מאוד מאוד שמחים".