מתווה טראמפ לסיומה של המלחמה קרוב לפרסומו ועם אל"מ במיל חזי נחמה, ממובילי תכנית האלופים, שוחחנו על הקווים האדומים ההכרחיים במתווה שכזה, ובמילים אחרות, שאלנו את נחמה מה צריך הישראלי הממוצע לראות בהסכם כדי לדעת שהוא הסכם טוב.

"ישראל יצאה למלחמה הזו עם שתי מטרות מוצהרות. הראשונה היא הכרעת חמאס, ולכן צריך לדאוג שלא יהיה חמאס מעבר לגדר, כלומר התפרקות מלאה של החמאס מנשקו ולראות שבכיריו עוזבים את עזה, פחות משנה לאן, כדי להבטיח את העתיד שלנו", אומר נחמה.

"הדבר השני הוא השבת כל החטופים" הוא מזכיר ובהקשר זה מציין כי הוא "מאוד סקפטי לגבי היכולת של חמאס להשיב את כל 48 החטופים. לא סתם הם שומרים על עמימות, כי לגבי חלק מהם אין להם מושג היכן הם". בדבריו הוא מזכיר את ימי ההסכם מול חיזבאללה להשבתם של גולדווסר ורגב הי"ד, כאשר גם אז האויב תיעתע בנו. "כולנו המתנו עד הרגע האחרון בציפייה מתוחה לראות אם הם חיים או מתים, אם אנחנו מקבלים ארונות או חיילים חיים. חיזבאללה תיעתע בנו עד שראינו את הקומנדקרים ורק אז הבנו ששיחקו בנו ושחררנו כמות עצומה של מחבלים תמורת שתי הגופות. גם כאן חמאס ינהג באותה דרך".

עוד מזכיר אל"מ במיל' נחמה את התנאי השלישי הנדרש לסיומה של המלחמה, "שלא לחזור למה שהיה קודם". לשם כך "חייבים פרימטר שיבטיח את ביטחון עוטף ישראל, עוטף עזה. יש שם שרשרת ישובים וישראל לא תוכל לוותר על פרימטר ביטחוני שבו חיילי צה"ל יגנו על הישובים. אי אפשר להגן על הישובים מקו הגדר".

"אלו שלושת התנאים הבסיסייים שכל נסיגה מאחד מהם אומרת שלא עמדנו ביעדי המלחמה", מחדד נחמה השב ומעריך כי חמאס אינו יכול להשיב את כל 48 החטופים ואכן הוא אינו יודע היכן כולם נמצאים. באשר לדרישה להתפרקות הארגון מנשקו, אומר נחמה כי להערכתו "הם יסכימו למצג שווא של הנחת נשק, אבל ללא בקרה של צה"ל אי אפשר לסמוך על הרש"פ או גורם אחר שיעשה זאת".

מאחר וכך מגדיר נחמה את המו"מ ככזה המתנהל במעמד צד אחד וסיכוייו קלושים. לשאלתנו מה אם כן תכליתו של השיח המתנהל כעת בארה"ב, הוא משיב ואומר כי "מי שמרוויח מהשיח הזה הוא קודם כל חמאס שמרוויח עוד זמן שבו אנחנו לא פועלים ברצועת עזה עם הטלת מצור כפי שצריך היה להיות. אנחנו מרוויחים טיפה של לגיטימציה בינלאומית בגלל שאנחנו לא מסרבים, אבל אני לא מוצא ערך בלגיטימציה הזו ומעריך שסופו של התרחיש הזה הוא כישלון".

באשר ליום שאחרי כישלון המו"מ הנוכחי, היום בו צה"ל ישוב ללחימה בעצימות מירבית, אומר נחמה: "כבר שנה וחצי אנחנו קוראים לצה"ל לפעול באופן שיביא להכרעת חמאס והשבת החטופים. הדרך היחידה היא הודעה שצינור המים לרצועה ייסגר והעזתים יקבלו מים אוכל ותרופות דרומית לציר נצרים, מה שיגרום למאתיים או שלוש מאות אלף שנותרו לנוע דרומה, וכך, אחרי שנסגור את צינור המים, יתהפך שעון החול עד שאלפי מחבלי חמאס ירימו ידיים ויסגירו עצמם לצה"ל כי הם ירצו מים. כך נראה ניצחון".