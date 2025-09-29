אלפי נשים מכל רחבי הארץ הגיעו אתמול (ראשון) לחברון להשתתף במעמד המיוחד "הכי קרובות לאמא", שאורגן על ידי עמותת מחדשי היישוב היהודי בחברון במסגרת ימי הסליחות.

הרבנית ימימה מזרחי, שריגשה את הקהל בדברים מיוחדים וערכה ראיונות מרגשים עם אפרת מור, אימו של החטוף איתן מור, ועם סיגל קראוניק, אלמנתו של רבש"ץ בארי אריק ז"ל.

הזמרת רוחמה בן יוסף הציגה מופע מרגש עם שירים מיוחדים המתאימים לאווירת ימי הסליחות, ואירחה על הבמה את הזמרת רעות זילאיט. השירים והמילים ליוו את האווירה הרוחנית המיוחדת של הימים הנוראים.

המשתתפות ניצלו את ההזדמנות לסיור בחברון ולתפילה במערת המכפלה, מקום קבורתם של האבות והאימהות.

היום (שני) יתקיים המעמד המרכזי של ימי הסליחות בחברון, בהשתתפות הרב שמואל אליהו והרב הגאון יצחק ברדא, ראש מוסדות 'יצחק ירנן' באשקלון, והרב אברהם יצחק שוורץ רב העיר קריית ארבע-חברון. האירוע יתקיים בנוכחות שרים, חכמים ואישי ציבור.

לפני האירוע תתקיים התוועדות מיוחדת עם הרב הלל פלאי שיארח את ביני לנדאו בהובלת הרב שמואל אליהו.

אייל גלמן, יושב ראש מועצת חברון, קרא לאלפי יהודים להגיע היום למערת המכפלה ולאתרי המועצה המקומית בחברון, "לראות את התפתחותה ובנייינה המתמשך של חברון העברית".

צילום: מנדי טוויטו

