מליאת הכנסת צפויה לאשר היום (ב') אחר הצהריים בקריאות השנייה והשלישית את הצעת החוק הממשלתית לתוספת של 31 מיליארד שקל תקציב לשנת 2025 עבור הוצאות הביטחון.

יו" מפלגת נעם ח"כ אבי מעוז שפרש מהקואליציה על רקע דרישות תקציביות לתלמודי התורה הציוניים הודיע לקואליציה כי הוא מצטרף למפלגות החרדיות ויצביע נגד תקציב הביטחון שעתיד לעלות להצבעה במליאה.

בקואליציה הופתעו מהודעת מעוז ואף טענו כי הוא "מסכן את ביטחון ישראל, פוגע במאמצי המלחמה והופך לאופוזיציה למדינה ולצה"ל ולא רק לממשלה", כלשונם.

בקואליציה מדגישים כי התקציב שאמור לעבור היום כולל אך ורק תוספת של שלושים מיליארד שקלים לתקציב הביטחון, תקציב הדרוש בדחיפות להמשך המלחמה ובלעדיו צה"ל ייאלץ לעצור את כל ההזמנות והרכש, לא יוכל לרכוש חימושים ולתדלק את הטנקים ולא יוכל לשלם שכר ומענקים למילואימניקים.

30 מיליארד שקלים הם לא סכום מבוטל שניתן לספוג באמצעים אחרים ללא החקיקה שמגדילה את התקציב, אומרים בקואליציה ומוסיפים: "תמוה שמעוז שמתיימר לייצג חלקים בציונות הדתית שמשרתים ותופסים מקום מרכזי במלחמה הולך להפיל את תקציב הביטחון ועלול להביא לעצירת המלחמה ולפגיעה בביטחון ישראל.

מילא החרדים שלא שותפים במלחמה מוסיפים חטא על פשע ומצביעים נגד התקציב, אבל ממעוז מצופה היה לנהוג באחריות ולא להיות אופוזיציה לצה"ל ולביטחון המדינה ולהפיל את התקציב החיוני להמשך המלחמה ומקווים שהוא יתעשת ויאפשר את העברת התקציב החיוני".

מעוז הגיב "מי שפוגע בביטחון המדינה הוא מי שמכניס סיוע הומניטרי על חשבון משלם המיסים הישראלי. ומכיוון שהתקציב שנצביע עליו כולל סיוע הומניטרי למחבלי החמאס, אצביע היום נגדו".