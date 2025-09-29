טרנד ההתקרבות: ישיבת 'שובה ישראל' באשדוד, שהייתה במשך שנים סמל ודגל למוסדות 'שובה ישראל', חווה בימים אלה פריחה מחודשת.

בראשה עומד רבי יואל משה פינטו, בנו וממשיך דרכו של רבי יאשיהו פינטו, אשר בשנה האחרונה קבע את מושבו בארץ ישראל והפך את פעילותו במוסדות לנוכחת ויומיומית.

במשך עשורים נבנתה הישיבה כאבן יסוד לרשת מוסדות שובה ישראל, המונה כיום כמאה בתי מדרש וישיבות ברחבי העולם.

בשנה האחרונה, עם השתקעותו של רבי יואל פינטו בישראל, הוא החל למסור שיעורים באופן תדיר, לשהות בישיבה מדי יום, ולהוביל את סדרי הלימוד. התוצאה ניכרה במהרה: מאות תלמידים ואברכים חדשים הצטרפו לשורותיה, והיכל הישיבה התמלא בקולות הלומדים.

במשך שעות היום, קולות ה”ריתחא דאורייתא” ממלאים את ההיכל באשדוד, תלמידים ותיקים לצד צעירים לומדים יחדיו ועמלים בסוגיות הגמרא והמקום שוקק חיים רוחניים.

העשייה של רבי יואל משה פינטו אינה מתמצה בין כתלי הישיבה באשדוד. במקביל למסירותו ללומדי הישיבה, הוא מוביל בשנה האחרונה מהלך רחב היקף של קירוב לבבות ברחבי ישראל. מדי ערב מתקיים שיעור תורה ומוסר באחת מערי הארץ, ולעיתים נערכים מספר שיעורים באותו היום. המרתון הזה הפך לתופעה הולכת ומתרחבת, שסוחפת אחריה אלפים.

שיעוריו של רבי יואל פינטו נוגעים בעצבים הרגישים של החיים ומעניקים עצות פרקטיות ומעשיות, המאפשרות להתמודד עם מורכבויות היומיום.

בני נוער רבים, שהחלו להגיע לשיעורים, מצאו את עצמם מתקרבים למסורת היהודית, לשמור שבת, לובשים ציצית ומשתלבים במסגרות לימוד חדשות. עבור חלקם, הדרך הובילה ישירות לשערי ישיבות שובה ישראל, שם הם מצאו בית רוחני ומסגרת תורנית קבועה.

הקו שמנהיג האדמו"ר הרב פינטו זה שלושה עשורים שבר את הקירות המבדילות בין התורה והמצוות לבין יהודים רבים שהתרחקו.

הרב פינטו מדגיש בשיעוריו ש"התורה הקדושה שייכת לכל יהודי, בין אם הוא חובש כיפה ובין אם לא, ולכל יהודי יש חלק בתורה. היהדות היא לא דת, אלא הרצון האלוקי שקשור בעבותות של אהבה לכל יהודי באשר הוא", הדגיש הרב פינטו.

יצוין כי בשנה הקרובה צפויות להיפתח מדרשיות נוער, תחת הנהגתו של רבי יאשיהו פינטו ובניהולו של בנו רבי יואל פינטו. מטרת המדרשיות היא להעניק מסגרת נגישה לאותם בני נוער המחפשים בית ראשוני למסורת וליהדות.