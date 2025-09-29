בני משפחתו של רפאל למקין, המשפטן היהודי יליד פולין שטבע את המונח "רצח עם" (ג'נוסייד) והיה ממנסחי אמנת האו"ם למניעת רצח עם משנת 1948, הגישו תלונה רשמית נגד ארגון הנושא את שמו - 'מכון למקין'.

התלונה הוגשה למושל פנסילבניה ג'וש שפירו ולמחלקת העמותות של המדינה.

לטענת בני המשפחה והאיגוד היהודי האירופי (EJA), המכון משתמש בשמו ובמורשתו של למקין ללא רשות, מציג עצמו כממשיך דרכו ומטעה את הציבור. המשפחה טוענת שהמכון עושה שימוש בשם כדי לקדם אג'נדה פוליטיית הסותרת את אמונותיו של המנוח.

בין הפעולות השנויות במחלוקת: ימים ספורים לאחר מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023, האשים המכון את ישראל ב"רצח עם".

המכון גם גינה את חיסולו של מנהיג חמאס איסמעיל הנייה, תיאר את חמאס כ"תגובה לאימפריאליזם אירופי", כינה את פעולות ישראל מול חיזבאללה "טרור" והאשים את ארצות הברית בשותפות ל"רצח עם".

עורכי הדין של המשפחה הדגישו כי מעולם לא ניתנה רשות לשימוש בשם למקין, והזהירו מפני הפרות חוק אפשריות - בהן שימוש לא מורשה בשם ובדמות, פרסום מטעה והפרת דיני סימני מסחר.

יוסף למקין, אחיינו של המנוח, אמר לעיתון Algemeiner כי המשפחה פנתה תחילה בבקשה לשינוי שם מרצון אך לא נענתה: "אנחנו נחושים לעצור את השימוש הפסול. אם נצטרך, נפנה לבית המשפט".

מנהלת המכון, אליסה פון יודן פורגי, השיבה כי השם נבחר בשנת 2021 "כדי להחזיר את למקין לשיח הציבורי", והוסיפה שהארגון ביקש הבהרות משפטיות בנוגע לטענות.

במשפחה וב-EJA מדגישים כי המהלך אינו נועד למנוע ביקורת על מדינת ישראל, אלא להגן על מורשתו של האיש שהעניק לעולם את המונח "רצח עם". "כל ארגון רשאי למתוח ביקורת", אמר עורך דינם לאתר 'אי ג'ואיש פילנתרופי', "אבל לא בשם אדם שלדעתנו הדבר סותר את מורשתו".

זו התלונה הרשמית הראשונה שהוגשה לרשויות בארצות הברית נגד המכון. כעת ממתינים לתגובת לשכת המושל והרשות המפקחת על עמותות במדינה.